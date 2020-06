Ozuna y Tyga se unen a Scott Storch en ‘Fuego del Calor’: mira el vídeo y la letra

[Intro: Ozuna]

¡Scott Storch! Jaja

Y no' vamo' a vapor

Woh-oh-oh-oh-oh

Ozuna

[Pre-Coro: Ozuna]

Cuando salgo no quiero llegar

Tú tiene' algo que me hace delirar

Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol (Alcohol)

El negro le da fuego del calor (Del calor)

Dime si e' mejor si no' vamo' a vapor (Jaja)

[Coro: Ozuna]

Dale, mami, baila, mai' (Mamá)

El ritmo tú lo trae' (Tú lo trae')

Llevo un par de trago' Sprite

Me gustan de tu size (Jaja)

Dale, mami, baila, mai' (Mamá)

El ritmo tú lo trae' (Tú lo trae')

Llevo un par de trago' Sprite

Me gustan de tu size

[Verso 1: Tyga]

Four million dollars on the whip, no lie (Nope)

Starin' at my shawty, want a bitch like mine

Only tonight, don't waste the time (Ah, ah)

Drink in my cup, bitch, don't kill the vibe

We could take it outside, hop in the ride (Ah, ah)

Pullin' out the rock and it look like Dubai (Wooh)

Mami, fly, aye, aye (Woah)

Livin' in the moment, have the time of your life (Eh)

You what I like and ain't got no type (No type)

You in that dress and it's skintight (Skintight)

Drippin' on your body when I'm inside (Inside)

Ass got me hypnotized and it's my size, big size (Yeah)

[Coro: Ozuna]

Dale, mami, baila, mai' (Mamá)

El ritmo tú lo trae' (Tú lo trae')

Llevo un par de trago' Sprite

Me gustan de tu size (Jaja)

Dale, mami, baila, mai' (Mamá)

El ritmo tú lo trae' (Tú lo trae')

Llevo un par de trago' Sprite

Me gustan de tu size

[Verso 2: Ozuna]

Eh, woh-oh

Mi problema e' que siempre ando en high (High)

Puertorro, Dominican bay (-can bay)

Naturola el sistema tú lo trae' (Lo trae')

La Mercede' un melón, flow Dubai (Woh-oh)

Se guillaron, tumban en two pairs

Dulce las pegamo', la' exportamo' pa' Shangai (Pa' Shangai)

Gasto en ciclón, si no échale Sprite (Échale Sprite)

'Tamo suda'o, pero la movie no se cae, -ae (Woh-oh)

[Coro: Ozuna]

Dale, mami, baila, mai'

El ritmo tú lo trae'

Llevo un par de trago' Sprite

Me gustan de tu size

Dale, mami, baila, mai' (Mamá)

El ritmo tú lo trae' (Tú lo trae')

Llevo un par de trago' Sprite

Me gustan de tu size (Jaja)

[Outro: Ozuna]

Woh-oh-oh-oh

Yeah-eh-eh-eh