Natalia Lacunza en ‘La Resistencia’: “No creo que Bisbal quiera hacer un dúo conmigo”

Natalia Lacunza acaba de lanzar En casa, un EP que lleva un mail por portada y que contiene cuatro temas de su anterior trabajo, en esta ocasión en acústico, solo voz y guitarra. Pero no es el tema que ha centrado su paso por La Resistencia.

Ha pasado un buen rato del programa hablando con David Broncano de David Bisbal después de asegurar que, sobre los concursantes de Operación Triunfo, “hay un prejuicio importante”. Pero que nadie se equivoque porque no reniega del programa, “va dentro de mí, está en mi corazoncito, pero estamos en otro momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza) el 4 Jun, 2020 a las 6:48 PDT

También ha recordado su paso por otro talent show: “Estuve en La voz y no se giró nadie, pero no pasa nada porque luego pasó lo que tenía que pasar”. En aquella ocasión se enfrentó al escrutinio de Manuel Carrasco, Pablo López, Rosario y Juanes, pero ninguno apostó por ella. “Normal, yo ahora lo veo y digo ‘menudo cuadro’…todos evolucionamos”, asegura con toda la humildad posible.

Esa conversación ha llevado a hablar de un artista famoso al que ella admire y el nombre que le ha salido es el de David Bisbal: “Me parece un señor increíble, es un fenómeno, la persona más todoterreno… y siempre es super agradable, le da igual todo y sigue ahí pa’lante, y es un currante que te cagas”.

Piropos sobre un artista que han recordado por vídeos como Ave María o Corazón latino que grabó en playas. Aunque Natalia tiene claro cuál es su favorito del almeriense y que no tiene que ver con ninguno de sus singles. “Ese es uno de mis vídeos favoritos de 2019”, aseguraba, “Bisbal lo que quiera, yo le compro todo”.

Broncano no ha dudado en preguntarle por una posible colaboración entre ambos: “No creo que Bisbal quiera hacer un dúo conmigo, pero para mí sería un honor”. Incluso tiene claro qué tipo de canción podría unirles, “una balada, una cosa así más animada creo que no pega conmigo”.

Sin duda, ha sido un artista que siempre ha estado muy presente en su vida: “Todas las amigas de mi madre estaban enamoradas de él”.