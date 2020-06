El Camp Nou escenari dels nous concerts del Cruïlla XXS

El festival Cruïlla, del que en som emissora oficial ELS40, inclou el Camp Nou, l'estadi del FC Barcelona com un dels escenaris del nou Cruïlla XXS que se celebrarà durant els mesos de Juliol i Agost a la ciutat de Barcelona. Les primeres actuacions confirmades són les de Sopa de Cabra, Nil Moliner, Ismael Serrano, Fuel Fandango, León Benavente, Viva Suecia i Els Amics de les Arts.

Cartell Cruïlla XXS - Camp Nou / Cruïlla

El Barça és un dels principals referents de la ciutat de Barcelona, i s'ha unit a un altre referent cultural com és el Cruïlla perquè comparteixen valors, segons ha destacat el director del festival, Jordi Herreruela. També ha recordat que un concert al Camp Nou és una oportunitat única pels artistes i el públic.

La delegada de cultura de la Junta directiva del Club ha dit que: "Al FC Barcelona estem molt satisfets de poder allotjar un festival amb el prestigi i el seguiment del Cruïlla XXS i, encara més, en les circumstàncies excepcionals que estem vivint. El fet que el Camp Nou pugui convertir-se en un dels escenaris d'aquesta edició ens ajuda a posar en valor la vocació cultural que també forma part de l'essència del Club."

Els concerts tindran un aforament de 800 persones, que es repartiran per diverses zones de la grada de l'estadi. Es mantindrà la distància social requerida per als grans esdeveniments i totes les mesures de seguretat sanitària. Les entrades per als concerts del Cruïlla XXS a l'Estadi es posaran a la venda a través de www.cruillabarcelona.com, però des d'avui mateix els socis del Barça tenen la possibilitat d'adquirir les seves entrades de forma exclusiva

