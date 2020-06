María Pombo, embarazada de su primer hijo con Pablo Castellano

No todo iban a ser malas noticias para una de las familias de influencers más famosa del país. María Pombo acaba de dar una de las más importantes de su vida: va a ser mamá. Y lo ha hecho con un video muy emotivo en el que su padre narra este momento tan especial que están viviendo.

"María toda la vida cuando era pequeñuca la preguntábamos qué quería ser, y decía "madre". Ella no quería ser más que madre, era su gran vocación", explicaba mostrando imágenes de cuando tenía apenas cinco años, y del momento que escuchó por primera vez los latidos del bebé que está esperando junto a Pablo Castellano, su marido. Además, ha mostrado algunas imágenes de cuando la pareja recibió la noticia.

La influencer está encantada de contar a los cuatro vientos que pronto serán uno más: "Llegas para alegrarnos la vida👼🏼 Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más", escribía en sus redes sociales, donde se mueve como pez en el agua.

Ver esta publicación en Instagram 🤙🏾🤍 Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 14 Jun, 2020 a las 3:03 PDT

Laura Escanes, La vecina rubia, Paula Gonu, Madame de Rosa y un montón de compañeras de profesión no han pasado la oportunidad de felicitarla y desear lo mejor a la pareja en su próxima aventura.

A pesar de todo, no han sido meses muy positivos para la influencer. Desde hace unas semanas, María Pombo está haciéndose las pruebas de esclerosis múltiple, la enfermedad que padece su madre desde hace muchos años, y está a la espera de que los médicos le informen de los resultados. Aun así, la modelo no pierde la ilusión y está encantada de ampliar la familia con su marido y cumplir su sueño de ser madre. "No has nacido y ya te queremos", escribía. ¡Enhorabuena!