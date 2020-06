Alicia Keys lanza ‘A perfect way to die’, poderosa balada inspirada en la brutalidad de la violencia policial

Alicia Keys es una activista de corazón y cuando una causa le remueve no cesa en su empeño por intentar crear conciencia para que las cosas cambien. Lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de su carrera y con la movilización anti racista que está monopolizando la actualidad de Estados Unidos, ha llegado la inspiración en forma de canción: A Perfect Way to Die.

Se trata de una balada a piano llena de emoción escrita desde la perspectiva de una madre que perdió a su hijo a causa de la violencia policial. “Me he sentido llamada por la música como nunca antes. He estado siguiendo su ejemplo. Me ha llevado a la canción A Perfect Way to Die. El título de la canción es así de poderoso y desgarrador porque NOSOTROS estamos destrozados por tantos que han muerto injustamente”, explicaba.

Igual de poderosa que el título es su interpretación desde un minimalista productivo que nos hace centrarnos en lo que cuenta. La historia de una mujer que pierde a su hijo de la noche a la mañana de una forma difícil de entender. Una historia que, desgraciadamente se ha repetido en muchas ocasiones en su país.

Tras la muerte de George Floyd la sociedad se ha revuelto y ha convertido en iconos a varios fallecidos por la violencia policial para que este drama cese.

“Por supuesto, NO hay una forma perfecta de morir. Esa frase ni siquiera tiene sentido. Al igual que no tiene sentido que haya tantas vidas inocentes que no nos deberían haber sido arrebatadas debido a la cultura destructiva de la violencia policial”, añadía la cantante sobre el título de su nueva canción.

Alicia Keys no tiene intención de dejar que esta eclosión social sea algo puntual y pasajero y, de momento, ahí queda su canción para no olvidar lo que está sucediendo. “A veces no tengo las palabras y la música es lo único que puede hablar. Espero que esto te hable. Espero que algún día esta canción no sea tan relevante. NUNCA dejemos de luchar por la justicia”.