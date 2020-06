Piso 21 y Sofía Reyes lanzan ‘Cuando Estás Tú’, una declaración de amor e intenciones

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú

Piso 21

Sofía, ja (Sofía)

Piso 21 (Uh-uh)

Yeah

Hablemos por la piel (Baby)

Tenemos clave morse en la mirada (Yeah)

No hay necesidad que digas nada (Shh)

Hablemos por el cel (Yeah)

Chocolates pa' eso, cuentas claras

Experimentemo' cosa' raras

Aterriza en mi cama, ya estamo' en otro nivel

Conmigo estás seguro, pa'l carajo si nos ven (Shh)

Frío, caliente

Me explota la mente

Así es que se siente, yeah

Cuando estás tú (Yeah)

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú (Estás tú)

La vida me sabe mejor contigo

El mundo deja de girar cuando no estás tú, me prende' la luz

Cuando estás tú

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú

La vida me sabe mejor contigo

El mundo deja de girar cuando no estás tú, me prende' la luz (Ey)

A mí me gusta' tú, ma', tú me gusta' to'a (Mami)

Quiero hacerte mía, 24 hora' (Yah) (Para mí)

Tú la que más me estima, tú lo ve y controla' (Baby)

Lo nuestro no expira, aunque pase 'e moda (Yeh-yeh-yeh) (Uah, uah)

Apaguemo' el phone-phone, hoy temo al partyzón

Fiesta en tu pantalón, trending como Lele Pons

Un poco romantic, soy tu fanatic

En modo automatic, llamando no es matic

Te gusto sencillo porque no eres plastic (Sube)

Cuando estás tú (Yeah)

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú (Estás tú)

La vida me sabe mejor contigo

El mundo deja de girar cuando no estás tú, me prende' la luz

Cuando estás tú

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú

La vida me sabe mejor contigo

El mundo deja de girar cuando no estás tú, me prende' la luz (Ey)

Ah

Cuando estoy contigo yo me olvido de la gente

Y la verdad que esto no pasa muy frecuentemente

Y sola contigo

Así, así

Todo contigo

Ahí, ahí (Eah)

Cuando estás tú

Yo brillo

Cuando no estás tú

No soy yo

Cargo alas pa' flotar y sabes bien cómo se siente

Porque, porque

Cuando estás tú (Yeah)

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú (Estás tú)

La vida me sabe mejor contigo

El mundo deja de girar cuando no estás tú, me prende' la luz

Cuando estás tú

Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú

La vida me sabe mejor contigo

El mundo deja de girar cuando no estás tú, me prende' la luz (Ey)

Piso 21, yeah

Sú-súbete

Sofía (Jaja)

No, no, no, no, no-oh

Mosty