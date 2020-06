Hablamos con Cepeda y Pol 3.14 sobre ‘Bipolar’, su colaboración más nostálgica

Hace diez años que todo el país cantaba eso de... Y sin dudar, tú me plantas un beso... y Cepeda era una de esas personas. El cantante todo lo que toca se convierte en éxito, sus fans son fieles de verdad y consiguen que su música quede para el recuerdo. Por eso, todo lo que pide dentro del panorama musical, se convierte en realidad. Aunque el gallego asegura que su única meta es hacerlo bonito: "Yo siempre lo que hago es del corazón y no desde un punto de vista comercial", confiesa. Así, sus últimas colaboraciones han sido con personas a las que admira.

Cepeda se ha unido a Pol 3.14 para reeditar Bipolar, una canción que hace una década todo el mundo cantaba, y que ahora podría volver a en la radio como el primer día. "Bipolar se ha mantenido en el imaginario de la gente, sin sonar, y en los conciertos la cantan como si no hubiera dejado de hacerlo en estos diez años", contaba Joaquín Polvorinos, vocalista de Pol 3.14.

Cepeda y Pol 3.14, 2020. / Imagen cedida por La Cúpula Music.

Una colaboración nacida tras un Básico 40

Lo de Cepeda y Pol no es casualidad. Así como ellos mismos han contado, la colaboración nació tras el LOS40 Básico Opel Corsa de David Otero del pasado febrero. ¡Qué honor! "Estábamos de celebración después del concierto y le dije a David que me gustaba mucho la época donde habíamos tenido esos grupos míticos como El canto del loco, Pereza... y le dije que a mi Pol 3.14 me flipaba mucho. Entonces me dijo: 'ah, pues es muy amigo mío, vamos a mandarle un audio'", contaba Cepeda.

¿Qué decía ese audio? Lo hemos escuchado: “Hola Joaquín, me encanta todo lo que haces y me parece increíble la idea de hacer una gira diez años después de Bipolar. Es la hostia”, a lo que Pol no pudo evitar contestar con la propuesta de cantarla juntos. "Soy bastante impulsivo, tenía la idea de hacer un Bipolar con una colaboración guay, paso esto y dije 'ya está'", confesaba.

Hay canciones que son como Super Mario, aunque pasen los años te van a seguir gustando

Bipolar ha sido un punto de inflexión para Pol 3.14. Hace una década sonaba en todos lados, incluso en televisión, pues Los Hombres de Paco le dieron un empujón para llevarla a lo más alto. Una serie que vuelve, pero donde no está cien por cien seguro de repetir la experiencia. "Si tiene que surgir, surgirá", aseguraba el vocalista.

Así, Cepeda marca otro punto en la historia de la banda, quien considera el tema como algo perenne. "Hay canciones que marcan épocas, que son como Super Mario, aunque pasen los años te van a seguir gustando, no caducan y la música de Pol para mi es así", contaba el artista, que admira la profesionalidad de su compañero.

Una oda a la calle

En un momento de la vida donde la calle cobra importancia, el deseo de salir está por las nubes, Pol 3.14 confiesa que Bipolar viene como anillo al dedo: "Es una oda a la calle. Un viaje por la noche con la chica que te vuelve loco, la vida de la gente joven que no tiene nada que perder".

Así, Cepeda y Pol 3.14 acaban de renacer una canción que nunca murió pero que siempre está bien recordar, sobre todo si la música en español movía tu vida en 2010 -o si quieres ser "joven eternamente"-. No te pierdas el videoclip.