BTS anuncia por sorpresa ‘Stay Gold’, su nuevo single

BTS se ha consolidado como una de las bandas más exitosas a nivel internacional, revolucionando así la escena del K-Pop. Y es que sus seguidores pronto podrán escuchar su nuevo y tan esperado proyecto.

El próximo 15 de julio, los surcoreanos lanzarán su nuevo álbum en japonés Map Of The Soul: The Journey. Pero para calentar motores, han decidido sorprenderles con la publicación de su primer sencillo Stay Gold.

BTS vuelve a demostrar que su música ha llegado a este mundo para inspirar. En Stay Gold, y como ya es de costumbre en sus proyectos musicales, lanzan un claro y conmovedor mensaje: aún en los momentos más oscuros, debemos permanecer brillantes. "En un mundo en el que sientas frío, tienes que mantenerte de oro", dicen algunos de sus versos.

La acogida de esta canción ha sido inminente. Sus seguidores no han tardado en posicionar el hashtag #StayGold_BTS entre las tendencias de Twitter. Una plataforma en la que además han podido conocer que el videoclip de la canción verá la luz el próximo 22 de junio. ¡No queda nada!

Com omencionamos en líneas anteriores, esta canción formará parte de su nuevo disco para el mercado japonés. Se publicará en diversos formatos y ediciones con un amplio repertorio de productos que sus fans alrededor del mundo podrán adquirir. Y a ti, ¿qué te ha parecido este nuevo tema en japonés de la exitosa banda de K-Pop?