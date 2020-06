Màxim Huerta lo confiesa: nunca ha tenido “buena relación” con Ana Rosa

La vida de Màxim Huerta ha sido una auténtica montaña rusa de emociones en los últimos años. Después de haber compartido plató con Ana Rosa durante más de una década, fue nombrado ministro al mismo tiempo que trabajaba en sus novelas. Pero tuvo que aparcar la política y decidió dedicarse plenamente a su faceta más literaria.

No obstante, cualquier telespectador reconoce el rostro de nuestro protagonista. Y es que muchos lo consideraban el más fiel acompañante de Ana Rosa durante las mañanas, aunque lo cierto es que no todo fue como nos parecía. Tal y como ha explicado el periodista en una entrevista con Diez Minutos, "nunca ha tenido buena relación con ella".

"Quiero decir, buena en tele pero no somos íntimos, no me he ido a cenar con ella. El programa era de puta madre, de hecho la audiencia lo confirma porque es un programa que puede aguantar cien años porque está muy bien hecho y sabe lo que quiere la gente y se adapta cada temporada. Pero yo no era amigo de Ana, pero nos llevábamos muy bien en pantalla, había mucha química, nos olíamos lo que iba a decir el otro y nos picábamos", explica Huerta.

Estas declaraciones han sentado como un jarro de agua fría a los más fieles seguidores del programa, pues jamás imaginarían que lo que sus ojos veían cada mañana no coincidía fielmente con la realidad. ¿Qué otros secretos se guardarán detrás de las cámaras? Y, lo más importante, ¿se animará Ana Rosa a confirmar las declaraciones de su excompañero? Tendremos que esperar para saberlo.

Sea como sea, y después de la cancelación del programa A Partir de Hoy, Huerta ahora está inmerso en su última novela Con el amor bastaba, que ya ha llegado a la tercera edición. ¡Enhorabuena, Màxim!