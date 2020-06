ENTREVISTA: Nea nos desvela los secretos de ‘Some Say’

Hay canciones que pasan por la industria para quedarse, y Some Say de Nea es una de ellas. La cantante sueca ha celebrado este sábado 20 de junio su Número 1 en la Lista de LOS40 con una canción que tiene todas las papeletas para sonar, y mucho, durante el verano.

Y es que en LOS40 tuvimos el placer de charlar con la solista para conocer qué esconde este hit que ya supera los 6,5 millones de reproducciones en Youtube. ¿Y si te dijeran que el origen de Some Say está en una broma? ¿Te lo creerías?

Así lo ha confesado Nea en un encuentro virtual con Cris Regatero en estos tiempos de confinamiento. Asegura que uno de sus compañeros estaba cantándola cuando estaban en el estudio y comenzó a tocarla de otra manera. Pronto, se dieron cuenta de que aquellos sonidos tenían futuro. Y así fue.

Incluso pudimos escuchar una nueva versión más electrónica de la mano del DJ Felix Jaehn, quien creó un remix de lo más hipnotizante. "Es una persona genial que realmente ama la música y siempre me ha apoyado", señala Nea en nuestra entrevista.

De lo que es consciente nuestra protagonista es de la imparable influencia de los samples en la música más actual. De hecho, Some Say se basa en el tema Blue de Eiffel 65. "Hay tanto creado que me pregunto a mí misma si sería capaz de hacer uno nuevo", explica. Sea como sea, Some Say ha llegado a nuestras vidas para quedarse y, ¿quién sabe cuánto aguantará en lo más alto de nuestra lista? ¡Enhorabuena, Nea!