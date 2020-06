El Pedro Capuz i l’Aretha La Galleta en postconfinament

La setmana d'entrevistes al nostre directe vespertí ha anat marcat per l'actor Pablo Capuz i l'influenciadora Aretha La Galleta. Doncs mons que a les xarxes socials s'uneixen per entretenir als seus seguidors.

L'actor Pablo Capuz va ser un dels protagonistes de les nostres entrevistes exclusives per l'Instagram Live. L'estrella revelació de Merlí Sapere Aude, la sèrie spin-off d'una de les ficcions més seguides a casa nostra, fa d'un nou personatge, en Rai, que ha revolucionat la sèrie i també en Pol, el personatge del Carlos Cuevas. La segona temporada ja està confirmada però en Pablo Capuz encara no ha rebut el guió i no ens va donar gaires pistes del que podria passar amb el seu personatge, però la gravació és immediata.

L'actor català ens va explicar la seva trajectòria i com va passar de la carrera de Medicina a la de l'Art Dramàtic. No va ser una decisió fàcil però si la més important i definitiva. Ara està preparant-se per tornar a donar vida al seu personatge del spin-off de Merlí però també continua amb altres projectes per fer teatre, on té una trajectòria ben destacada.

Hem tancat la setmana amb la influencer Aretha La Galleta. La del Baix Llobregat és una de les cares més conegudes de les xarxes socials per la seva sinceritat davant de la càmera del telèfon i les seves publicacions. El Víctor de la Torre va passar una tarda fantàstica amb l'Aretha tot aprenent de com és el dia a dia d'una influenciadora de moda que ha anat picant pedra des que existeix instagram.

El popular rostre de la influencer amaga molta feina darrera amb un equip que treballen diàriament pensant en el contingut per a oferir als seus seguidors. Vam descobrir que es posaria i que no. Quins colors mai combinaria o bé, que es posaria l'Aretha La Galleta per a una nit elegant d'un acte social. Però sobretot, ens va transmetre el missatge clar que darrere de totes les imatges que penja hi ha una persona amb una simpatia i una humanitat increïble.

La setmana vinent seguirem oferint-te entreteniment en mode d'Instagram Live. No deixis de seguir-nos a les xarxes socials.



