Ariana Grande, Justin Timberlake, Dua Lipa o Jennifer Lopez dedican bonitas palabras a los padres

En España celebramos el Día del padre el 19 de marzo, pero no ocurre lo mismo en todo el mundo. En Estados Unidos y muchos países latinoamericanos fijaron esa celebración el tercer domingo de cada mes de junio, es decir, este 21 de junio.

Eso ha provocado que muchas celebs inunden las redes con tiernas fotografías familiares y palabras que dejan claro lo que sienten por su progenitor.

Liam Payne

“Feliz día del padre papá! Y a todos los papás y a los que ya no están. Este día significa aún más para mí ahora en los últimos años que nunca. Realmente aprecio todo lo que has hecho por mí, gracias por criarme bien ❤️”.

Ariana Grande

“¡Estoy muy orgullosa de ser tu hija @edbutera! No creo que pueda articular, alguna vez, la profundidad de la alegría y la integridad que he sentido gracias a estos momentos juntos. ¡Me siento tan agradecida todos los días! No puedo esperar más aventuras y estoy increíblemente orgullosa de nuestro viaje, de cada parte!! 🖤 Gracias por hacer tantos viajes para verme cuando estoy en carretera y solo necesito un abrazo. Gracias por siempre saber qué decir y hacerme reír a primera vista. Feliz Día del Padre!!!!! 🚤 🎣”

Justin Timberlake

“Los niños crecen para ser padres. Pienso mucho en eso en estos días. Tratamos de enseñarle a nuestro hijo a amar y respetar a todos: le enseñamos que todas las personas son creadas de la misma manera y que nadie debe ser tratado de manera diferente debido al color de su piel. Le enseñamos esto porque un día, él seguirá enseñando lo mismo a sus hijos. Es un ciclo. Y en este momento, todos trabajamos para deshacer generaciones de discriminación que han afectado a nuestro sistema y nuestras comunidades en todo el país ... Hoy recuerdo que las primeras lecciones comienzan en casa. Estoy agradecido tanto a mis padres como a mi madre por enseñarme esas lecciones desde el principio. Y por escucharme cuando tenía algo que decir que no habían aprendido. Rezo por esa humildad con mi propio hijo. Estoy agradecido por mi esposa, que me hizo padre, y es mi persona / pareja / maestra / amiga favorita en todo. Estoy agradecido por mi hijo, que SIEMPRE siempre me está enseñando. ⠀

Feliz día del padre para todos los papás que hay. Si bien les debemos a nuestros hijos e hijas estas lecciones en los lugares donde las puertas se cierran por la noche, espero que estén tan inspirados como yo para hacerles LA VERDAD en los lugares en que esa misma puerta se abre todas las mañanas y los enviamos a descubrir. Hay más por hacer. Y estamos hechos para ello. Después de todo, somos los papás. Enviando mi amor a ti y al tuyo”.

Jennifer Lopez

La cantante ha compartido una triple felicitación. Del primero que ha querido acordarse ha sido el padre de sus mellizos, Marc Anthony: “¡Feliz día del padre, flaco! Te deseo el mejor día de hoy. 👨‍👧‍👦👔⭐️”. Lo que demuestra la buena relación que mantienen tras su divorcio.

La segunda felicitación ha ido para su padre: “Papá, gracias por ser tú ... por amarme por lo que soy ... Tengo tanta suerte de tenerte como mi papá. Feliz Día del Padre ♥ ️ ♥ ️ ♥”.

Y no ha querido olvidarse de su actual pareja que también es padre. Alex Rodríguez también ha tenido sus palabras de cariño: “Tenerlo en todas nuestras vidas es una bendición. Observarte con todos nuestros bebés hace que mi alma cante. Feliz día del padre macho bello!!! Te queremos mucho 💙💙💙 @arod”.

Dua Lipa

“Feliz Día del Padre a mi mejor amigo ❤️”.

Nicky Jam

“Y así es que uno engorda pero con gusto 😁😁😍😍 feliz día de padres a todos”

David Beckham

Su primera felicitación fue dirigida a su padre: “Feliz Día del Padre papá x te amo ♥ ️ gracias por darme el impulso y la ética de trabajo para tener éxito ♥”.

Luego, tuvo un gesto un poco más solidario: “Feliz Día del Padre a todos los papás y figuras paternas que hay. Trabajar con @UNICEF me ha dado la oportunidad de conocer a papás y sus hijos de todo el mundo. Este ha sido un momento desafiante para todos y debemos mostrar mucho amor y fortaleza para mantener a nuestros hijos seguros y felices. Es posible que nuestras vidas normales estén en espera, pero el tiempo que pasamos juntos ahora nos da la oportunidad de unirnos y hacer el #EarlyMomentsMatter. De mi familia a la suya, que tengan un gran Día del Padre”.

Kim Kardashian

“Feliz dia del padre al mejor papa!!!! ¡Gracias por hacer la vida tan divertida! ¡Le das a nuestros hijos la vida más increíble! ¡¡¡Te quiero mucho!!!”.

Romeo Santos

“Mi Héroe, me enseñaste mucho de la vida con tus acciones más que con palabras. Siempre has sido mi modelo a seguir 🙏. El hombre más ejemplar del mundo ❤️. Te Amo ... Feliz Día De Los Padres a todos”.

Ricky Martin

“El mejor papá del mundo. Don Enrique Martin Negroni. ¡Te amo papá!”.

Natti Natasha

“Porque el es y siempre será mi rey 🤴🏻 y yo siempre seré su princesa 👸🏻 ♾ Felicidades al mejor papá del mundo 🗺 Doy gracias todos los días por tenerte y por conocer lo que es el amor incondicional. Te amo Pa ❤️”.

Bruno Mars

“Feliz Día del Padre Pops. Te quiero. Déjame tomar prestada esa pieza 😂”.

Luis Fonsi

“Todo, todo, todo lo hago por y para ellos. Son mi vida entera, mi inspiración, mi mejor canción ❤️ #FelizDiaDePadres”.