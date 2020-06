¿Has comprado ya tu guitarra de “The Last of Us 2”?

No hace demasiado, Bandai-Namco sorprendió al público con una edición para coleccionistas del inminente Captain Tsubasa de 1999 euros. Acompañando al juego, además de la figura de rigor y la camiseta de Tsubasa, venía un ‘futbolín’ profesional personalizado con los personajes y motivos del videojuego y el famoso manga/anime.

Parecía que ya lo habíamos visto todo en el campo del coleccionismo cuando Naughty Dog y Sony han presentado la guitarra acústica de The Last of Us 2, para que los fans puedan tener en casa una réplica del instrumento que tocan Ellie y Joel en el nuevo taquillazo de Sony.

¿No te apetece tener la misma guitarra que Joel? / Naughty Dog

Puede sonar extremadamente abusivo lanzar la mercado una guitarra de 2300 euros basada en un videojuego, pero se convierte en algo mucho más sensato una vez nos damos cuenta de que la guitarra usada para el videojuego es el modelo 314CE de Taylor, que tiene una precio algo por encima de los 2000 euros en el mercado musical habitual.

Con esto queremos decir que estamos pagando entre 100 y 200 euros extra por tener una personalización de The Last of Us 2 en una guitarra excelente que ya amerita sus buenos euros. La mala noticia, es que los fans españoles del juego de Naughty Dog con habilidad y gusto para la guitarra, tendrán que buscarse la vida para conseguirla porque sólo se envía a EEUU, Canadá y México. Muy mala suerte.

La ficha técnica cuenta que está diseñada y desarrollada en estrecha colaboración entre Naughty Dog y Taylor, esta edición especial Taylor 314ce es una réplica directa de la guitarra de Ellie en The Last of Us Part II, completa con su tapa en color ‘Tobaco Sunburst” y una incrustación de luciérnaga personalizada.

El instrumento tiene fondo y laterales de sapeli y tapa de abeto Sitka, y a juzgar por las reviews que hemos podido encontrar, parece que bien vale lo que Taylor pide por ella.

2300 euros o 700 euros, tú eliges / Naughty Dog

Para los menos pudientes, Sony y Taylor han puesto otro modelo a la venta; esta vez no es réplica de la que vemos en el videojuego, sino un modelo que inspira su decoración en el mismo, similar a la PS4 Pro personalizada que Sony ha puesto a la venta también.

Por ese modelo, que utiliza la GS Mini de Taylor como molde, Sony pide 699 dólares, también en consonancia y sin abusar sobre el precio real de la guitarra.

Como veis, hemos dado un paso adelante en el camino del coleccionismo y el merchandising de videojuegos; no quedan ya muchos escalones de precios para llegar al coche personalizado.