Finalmente, la UFC celebrará sus eventos ‘en una isla’

UFC, la productora estrella en el ‘negocio de la lucha’, ha sido la única empresa privada que ha mantenido un deporte con vida durante la crisis (todavía cabalgante) del CoVID-19 en EEUU.

Desde el inicio de la pandemia, la compañía ha celebrado eventos en Florida, en su centro privado ‘APEX’ de entrenamiento para atletas y, por fin, llega la isla de la que hablaban: ‘Fight Island’.

Las imágenes promocionales y la imaginación humana han hecho daño al concepto, y lo que imaginábamos como salido de una película de protagonizada por Jean-Claude Van Damme, con arena, antorchas y gente disfrazada subiéndose a un octógono, al final será un montaje de infarto en una isla creada para el entretenimiento pre-fabricado en Abu-Dhabi, que tiene más sentido que lo primero.

Cartel promocional de UFC Fight island / UFC

El concepto de esta ‘Fight Island’ incluye hoteles, restaurantes e instalaciones de entrenamiento privadas para los atletas en una ‘zona limpia’ de unos 15 kilómetros.

Esta isla de Yas en los Emiratos Árabes, será el marco incomparable en el que tendrá lugar UFC 251, el primer gran evento de UFC celebrado durante la crisis del Coronavirus fuera de EEUU.

El evento tendrá lugar el 11 de Julio y acomodará tres peleas que pondrán en juego los títulos de campeón: Kamaru Usman vs. Gilber Burns, Alexander Volkanovski vs. Max Holloway y Peter yan vs. Jose Aldo.

Pero el montaje de la isla de Yas permanecerá en pie al menos hasta el final de ese mismo mes; UFC ha programada tres eventos más para el 15, 18 y 25 de Julio.

Como veis, la UFC no se anda con chiquitas. El negocio debe continuar “pase lo que pase”.