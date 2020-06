Yola Berrocal se lanza a la música: Así suena ‘Boca a boca’

De la televisión a Spotify, y tiro porque me toca. Yola Berrocal estrena el verano participando en La casa fuerte, el nuevo reality con el que Telecinco está nutriendo su cadena en la nueva normalidad, y la concursante ha querido aprovechar el tirón para sacar su propia canción.

Dale que me falta el aire, dame un boca a boca, boca a boca. Me falta el aire, te tengo loco me tienes loca. Me falta la respiración dame un boca a boca. Una letra poco profunda pero bastante pegadiza.

El tema, en el que predominan los ritmos urbanos, se llama Boca a boca y pretende hacerte bailar en tus noches de verano, así como ella bailó durante su grabación entre Madrid y Barcelona. Además, tiene preparado un videoclip que, debido a la situación que ha pasado el país, les ha sido imposible grabar pero que muy pronto podremos ver. ¿Será un estilo Leticia Sabater o preferirá ir más allá?

Yola está dando a la audiencia momentazos durante su estancia en La casa fuerte, como cuando enseñó los pechos para terminar una discusión con una de sus compañeras, pero también está haciendo reír y emocionando a sus espectadores. ¿Eres de su team o te decantas por Oriana?