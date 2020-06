Fran Perea, sobre ‘Kosta’: “Tenía ganas de trabajar en inglés y chapurreé un poco de finlandés”

El próximo 25 de junio, Fran Perea estrena 'Kosta' en Orange TV, un thriller nórdico rodado en España y Finlandia y coproducido por The Mediapro Studio, la franquicia finlandesa MRP y la cadena pública finlandesa YLE.

La producción internacional supone el regreso del actor y cantante a la pequeña pantalla, después de varios años sin verlo en un papel principal.

De todo ello hablamos con Perea que nos cuenta lo que ha sido rodar en inglés y metiéndose en la piel de un policía, la recepción que está teniendo en el país escandinavo en el que ya era una estrella desde que vieran 'Los Serrano' y su parte más musical.

¿Qué te convenció de Kosta para unirte al proyecto, en lo que es tu regreso a la TV con un papel principal?

Me llamaron para verme en una prueba grabada y la segunda fue con la directora. Fue todo muy fluido y hubo mucha química.

Además, para mí suponía un reto este proyecto que se grababa en varios idiomas con actores de países diferentes.

En esta producción internacional te vemos hablar en inglés en mucha parte de la serie, ¿cómo te preparaste el papel?

Estuvo refrescando el inglés para poder enfrentarme al trabajo y hasta chapurreé algo de finlandés. Pero estas son las cosas que me gustan, extras que supongan nuevos retosy te ponan las pilas.

Tenía ganas de trabajar en otro idioma desde hacía años. Hice varias pruebas en inglés y esta fue la primera que cuajó.

¿Cómo ha sido la experiencia de estar en un rodaje tan internacional con actores de distintos países hablando varios idiomas?

Al final fue perfecto porque la sensación que tenían los personajes en la historia era la misma que teníamos nosotros en la realidad. Éramos medio equipo finlandés y medio español y nos teníamos que entender en inglés. Pero de forma natural vas integrando el dirigirte a unos u otros en cada idioma.

Para ello también hicimos un trabajo previo durante dos semanas para adaptar el guion de forma que todo fuera lo más natural posible. Escena por escena reescribiendo para que al grabar lo tuviéramos todo interiorizado. Eso no es lo normal pero nos vino muy bien.

Habías interpretado a un guardia civil en una serie anterior, pero ¿cómo ha sido meterte en la piel de un policía nacional?

Ha sido muy interesante. La policía nos ha cuidado mucho y hemos trabajado con ellos para que nos orientaran en las dudas que teníamos. Nos llevaron al campo de tiro para aprender el tipo de armas que llevábamos cada uno.

Nos reunimos también con el grupo de Fuengirola, vino un GEO, se pasaron por el rodaje de vez en cuando, nos orientaban en las escenas más complicadas... la verdad, es que ha sido bonito conocer más del trabajo que hacen.

Es la suerte de nuestra profesión, meterte en la piel de otra gente y conocer lo que hacen. Después de eso te quitas prejuicios de ciertas profesiones.

Es tu primer thriller - más aún nórdico- ¿trabajasteis sabiendo cuál era el "malo" o no os lo desvelaron hasta el final?

Lo sabíamos. Me leí los 8 guiones del tirón y sabía toda la historia. Pero eso los escandinavos lo hacen muy bien, está muy bien escrita con varios giros de guión que no te esperas y que luego dejan bien atado.

"The Paradise", el thriller ambientado entre la Costa del Sol y Finlandia, coproducido por The Mediapro Studio, YLE y MRP, se estrenará en exclusiva en España en Orange TV bajo el título de “Kosta" 🔜📺



📰 https://t.co/CnDxqxyzlE pic.twitter.com/JsuNBbxJ4K — MEDIAPRO (@GrupoMEDIAPRO) January 30, 2020

¿Por qué va a gustar este especial thriller nórdico al espectador?

A mí me ha gustado mucho. Tiene algo muy particular, es diferente por este toque de nordic noir pero hecho en la Costa del Sol, con otros colores a los que nos tienen acostumbrados y personajes muy bien perfilados.

La serie se ha estrenado ya en Finlandia, ¿qué comentarios te han llegado?

El equipo nos iba diciendo que había arrasado en audiencia, con un 40% de seguimiento, tanto en la TV como en su plataforma. Pero además estoy recibiendo muchos comentarios en redes, y me empiezan a seguir mucha gente finandesa.

Precisamente en Finlandia te convertiste en una estrella de la televisión cuando emitieron 'Los Serrano' pero aún no había redes sociales, ¿cómo descubriste el furor que causabas?

Se pusieron en contacto con nosotros desde la cadena para que hiciéramos promoción allí, me llamaron de Warner Finlandia para editar discos con ellos, dando conciertos... he mantenido cierto vínculo con el país comprobando que había mucha gente que se interesaba por lo que hacíamos aquí.

Ahora al verme en una serie suya ha tenido muy buena acogida. Son estas cosas inesperadas de la vida. Ahora es más normal pensar que una serie española viaje por el mundo, pero hace 15 años no teníamos tanto feedback. Lo vivimos como algo más lejano pero ahora están las fronteras mucho más cerca.

Ahora que ya tienes el inglés por la mano y dices que has hecho varios castings, ¿te gustaría probar suerte en Hollywood?

No lo pienso mucho. Tampoco para trabajar fuera tienes que ir a Hollywood, la verdad es que me llama mucho la atención Europa. Lo que se está haciendo aquí es muy interesante y hay mucho mercado aún por descubrir. Es verdad que me apetece mucho seguir trabajando fuera y no me cierro puertas.

'Kosta' cuenta con una BSO española exquisita, ¿propusiste participar en ella?

No, no pensamos en esa opción pero no descarto ir a Finlandia a tocar otra vez. Me gustaría hacer una gira desde allí hasta los Balcanes.

¿Qué música se escucha en casa de Fran Perea?

La verdad es que estos días me ha dado por Rulo y la contrabanda.