ELS40, DIAL I SER LLANCEN #QUILOSDESOLIDARITAT, AMB LA CREU ROJA I LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR

La crisi sanitària que ha portat de la propagació de la COVID-19 a casa nostra ens ha deixat una crisi econòmica i social que afecta a centenars de milers de persones i que ha provocat una emergència alimentària entre una part de la població que ha desbordat totes les previsions. Les diferents entitats socials estan sobrepassades i, tot i les contínues donacions rebudes, aquestes es fan insuficients per a cobrir aquest augment de demandes d'ajuda.

Per això, les tres grans emissores de PRISA RADIO, SER, Els40 i Dial, en col·laboració amb la Fundación Solidaridad Carrefour i la Creu Roja, han posat en marxa de l'18 de juny i fins el 28 de juny l'operació #KilosDeSolidaridad amb la que es pretén fer visible la difícil situació a la que s'enfronten milers de persones al nostre país.

Quilos de solidaritat: t'ho pots permetre

Una campanya de sensibilització que porta al seu torn lligada una important operació de recollida d'aliments en benefici per a milers de persones en una situació d'emergència social. Aportacions que, per petites que siguin, ajudaran a minimitzar les dificultats en què s'enfronta una gran part de la nostra societat. "A que t'ho pots permetre", formula la campanya.

La campanya de recollida es farà entre el 25 i 28 de juny a més de 200 hipermercats Carrefour i comptarà amb la participació de milers de voluntaris de la Creu Roja i de la Fundación Solidaridad Carrefour. En ella, a més de demanar la donació d'aliments, grans figures de la ràdio s'hi han involucrat activament en l'acció i actuaran també com a voluntaris durant els dies en què es faci la campanya de recollida d'aliments. Els principals comunicadors de la Cadena SER, ELS 40 i Cadena Dial realitzaran programes i connexions especials 'in situ' per a mobilitzar a les seves respectives audiències i a la ciutadania en general.

Els principals conductors i programes de les emissores musicals de la PRISA també seran protagonistes d'aquesta iniciativa solidària. Tant el presentador del morning d'Els40, Anda Ya, el Dani Moreno "El Gallo" i el presentador i director del Del 40 a l'1, el Tony Aguilar seran el dijous 25 de juny a primera línia en un dels centres de Madrid per explicar als seus oients i seguidors tots els detalls i anècdotes d'aquestes jornades de donació d'aliments.

Centres carrefour de recollida d'aliments CARREFOUR BADALONA CARREFOUR BARBERÀ CARREFOUR MAQUINISTA CARREFOUR GLORIAS CARREFOUR SAN CUGAT CARREFOUR CABRERA CARREFOUR CORNELLÀ CARREFOUR PRAT CARREFOUR GAVA CARREFOUR GRANOLLERS (MINI) CARREFOUR IGUALADA 1 (MINI) CARREFOUR L'AMETLLA (MINI) CARREFOUR GRAN VIA L'HOSPITALET CARREFOUR MANRESA CARREFOUR MARTORELL (MINI) CARREFOUR OLERDOLA (MINI) CARREFOUR SANT FRUITÓS (MINI) CARREFOUR SANTA SUSANA (MINI) CARREFOUR VALLÈS CARREFOUR TARRASA-MONTSERRAT CARREFOUR VIC 1 (MINI) CARREFOUR GIRONA (MINI) CARREFOUR OLOT (MINI) CARREFOUR FIGUERES NOU CENTRE (MINI) CARREFOUR LLEIDA CARREFOUR REUS CARREFOUR TARRAGONA

Les emissores regionals de la SER teixiran en les seves respectives ciutats aquesta xarxa solidària i realitzaran edicions especials dels seus principals programes i connexions en directe destacant els seus presentadors i periodistes i als hipermercats de cadascuna de les seves localitats on es centralitza la recollida d'aliments.

A més a més, els usuaris podran informar-se de la situació actual d'emergència alimentària i, més en concret de tots els detalls de l'acció que van a dur a terme la ELS40, la Cadena Dial i la Cadena SER, la Creu Roja i la Fundación Solidaridad Carrefour, en l'especial de cadenaser.com.

