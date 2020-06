Emma García desvela la lección de vida que le dio su hija: “fue muy importante”

Emma García es uno de los rostros habituales de Mediaset. La presentadora lleva más de dos décadas en televisión, pasando por varios formatos: desde A tu lado hasta Mujeres y Hombres y Viceversa, pasando por El juego de tu vida. Ahora, Emma se encuentra al frente de Viva la vida, el magazine de las tarde de los fines de semana de Telecinco.

Aunque la presentadora sea uno de los rostros habituales de la cadena, siempre ha mantenido su vida privada apartada. Eso sí, este fin de semana ha hablado por primera vez en mucho tiempo sobre la relación que tiene con hija. De hecho, Emma compartió un precioso momento que vivió con su hija y que le ayudó a superar una pequeña crisis.

El pasado sábado, Emma ha hablado con Terelu Campos en su programa. Esta confesó que se arrepiente de no haber estado más presente en la infancia de su hija Alejandra, ya que priorizaba el trabajo. Ante las palabras de Terelu, Emma ha querido contar su propia experiencia siendo una madre trabajadora.

Emma ha revelado que estuvo pasando un mal momento, pero que su hija Uxue estuvo allí con ella para animarla:

“Recuerdo a mi hija que una vez me vio triste porque un programa no funcionaba y me agarró de la mano y me dijo ‘que más da, que te lo quiten y así estás más tiempo conmigo”.

La frase hizo huella en el corazón de Emma, quien asegura que ese momento “fue muy importante” para ella. De este modo, la joven de 13 años le ha dado una gran lección de vida a su madre.

De hecho, Emma le ha dicho a Terelu que recuerda la frase que le dijo su peque cada vez que las cosas no van bien.