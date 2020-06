Miriam Rodríguez regala el acústico de ‘No vuelvas’ a sus seguidores de Instagram

El domingo 21 de junio, el mundo celebraba la música. Los artistas cogieron sus guitarras, micrófonos y cámaras para hacer lo que más alegría les da: cantar. Y nosotros, encantados de poder rendirle homenaje escuchando su música. Miriam Rodríguez ha sido una de las artistas que ha querido regalar a sus seguidores una de las canciones de su último disco, en acústico y a guitarra.

La cantante ha tocado No vuelvas, un tema incluido en su segundo álbum, La dirección de tu suerte, que podría hablar del momento en que comienzas a superar una relación, algo con lo que muchas personas podrían sentirse identificado. No vuelvas, no vuelvas, duele estar así, pero no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, dudé mil veces pero ya entendí que estoy mejor sin ti.

"Feliz día de la música, feliz buenrollismo, feliz verano, y feliz vida. Espero que la disfrutéis y os moleeee ✨🌈¿cómo estáis? 💓 abrazo enorme, cuidaros mucho", escribía la artista junto al video. ¿Te ha emocionado? Sin duda, a Miriam solo le hace falta su voz, un micro y una guitarra para hacer arte.

Así, los conciertos que tenía previsto para los próximos meses, parece que comienzan a coger su ritmo, con nuevas fechas de directos que pasarán por ciudades como Valencia, Sevilla y Barcelona, entre otros. Además, acaba de publicar un vinilo especial de No sé quien soy, su segundo single, un detalle muy especial que si eres coleccionista de su música, no puede faltar en tu estantería.