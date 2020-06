Rihanna, la artista femenina más escuchada para practicar sexo

En Spotify podemos encontrar listas de reproducción para casi acompañar casi cualquier actividad que podamos imaginar: para estudiar, para relajarnos, para hacer deporte… Un abanico de posibilidades entre las que, por supuesto, también entran en juego las relaciones sexuales.

¿Qué cantante es el más escuchado por la gente mientras practica sexo? Pues en esta ocasión ha sido la marca de lencería Pour Moi quien se ha puesto manos a la obra para analizar quiénes habían sido los artistas más reproducidos de la plataforma de música en streaming durante las prácticas sexuales de la gente y, entre las 300 mil playlist estudiadas, han encontrado a Rihanna como la reina del ránking de las bandas sonoras preferidas de las parejas en sus momentos íntimos.

Un estudio en el que la cantante y empresaria no aparece en primera posición, pero sí como la primera mujer con presencia en el TOP10 de las dos que figuran en él, siendo la siguiente Beyoncé justamente por detrás de la intérprete de Umbrella. Encabezando el ránking encontramos a The Weeknd, Trey Songz, Usher, Drake y Jeremih, en ese orden.

Sin embargo, el estudio no solamente se centra en las relaciones sexuales en pareja, sino que también ha analizado qué canciones son las preferidas por los usuarios de Spotify para sus momentos íntimos en solitario y aquí Rihanna vuelve a "colarse" directamente en el TOP10, eso sí, esta vez directamente en el puesto número 2 y gracias a su canción Sex With Me, perteneciente a su último disco ANTI. Tan solo por delante de ella se sitúa I touch myself de Divinyls. Lo que convierte directamente a Rihanna en la artista femenina más escuchada durante el sexo.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre que la sensualidad de Rihanna sobresalga en este tipo de análisis. En un estudio realizado en 2017 sobre con qué canciones se identificaban más los usuarios de Tinder, Rihanna también fue una de las ganadoras, exactamente en segundo lugar con su éxito Wild Thoughts. Otra de las ocasiones en las que la de Barbados se “ha colado” en las listas más seductoras y picantes fue cuando, en 2019, Rosalía abrió un debate a través de su cuenta de Twitter para descubrir cuáles eran las canciones más sexys y, por supuesto, Rihanna también aparecía entre las respuestas.

Ahora solo faltaría comprobar si las canciones que nos esperan en su próximo y tan ansiado nuevo álbum resultan tan seductoras como los éxitos a los que Rihanna nos tiene acostumbrados.