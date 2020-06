Apple anunciará sus primeros ordenadores con chips ‘ARM’

A las 19.00 (hora Española) de hoy, lunes 22 de Junio de 2020, tendrá lugar la esperada WWDC de Apple, en la que, supuestamente, saldrá a la luz el futuro tecnológico de la compañía.

Horas antes, todavía siguen saltando los rumores que, poco a poco, van hilando más fino en las predicciones. El último ha llegado por parte del analista Ming-chi Kuo, que suele acertar y parece tener la firma propuesta de destriparnos la parte fuerte de la conferencia.

Kuo dice que los últimos ordenadores que llevarán procesadores Intel en la familia de Apple serán los rediseños de iMac con marcos más estrechos y pantalla de 24 pulgadas. Este iMac tiene previsa su salida para el tercer trimestre de 2020 pero -¡ojo, que hay giro!- habría una versión con chip ARM (la tecnología propia de Apple para sustituir los chips de Intel) para el primer trimestre del próximo año.

Los nuevos iMac será presentados esta misma tarde. / MacRumors

El primer ordenador basado en tecnología ARM sería un MacBook Pro de 13 pulgadas, con lanzamientos previsto para finales de 2020 o principios de 2021 y sería el encargado de poner cierre a la producción de modelos de Intel en su familia. Según Kuo, será similar (en forma) a los actuales.

¿Nuevo MacBook Pro con chips ARM para 2020? / Apple

Nada se dice al respecto de cuando acabará la producción de iMac sobre chips Intel, que podría traer conseguido grandes problemas de compatibilidad o de falta de Apps si Apple y sus partners no lo hacen bien. A fin de cuentas, los iMac son soluciones de trabajo potentes usadas por muchos editores de sonido, video , 3D, etc… y todos ellos necesitarán que sus herramientas habituales funcionen sin problema. Con iMac no valdría eso de comprar una máquina nueva y empezar a comprobar que “hay cosas que no funcionan”.

Siguiendo la línea marcada por Kuo, el final de la transición a “todo ARM” para Apple llegará entre 12 y 18 meses después de su inicio. Al parecer, todo serían beneficios, pues las nuevas máquinas basadas en ARM serían entre un 50 y un 100% más potentes que las actuales con tripas de Intel. No obstante, ese porcentaje de capacidad extra del que hablamos, podría no traducirse en un multiplicador de potencia bruta, ya que Apple podría utilizarlo para prolongar baterías, mejorar temperaturas con similar capacidad de proceso y demás…

Apple presenta la incorporación de Intel a sus ordenadores en 2005 / Photo by David Paul Morris/Getty Images

Parece que esta WWDC 2020 será una de esas que queda grabada en los anales de la historia. Como la salida de los procesadores PowerPC hacia Intel anunciada en 2005 que trajo consigo los ‘iMac’, la de esta tarde podría ser una conferencia de esas que mueve números en wallstreet y marcan un cambio en la trayectoria de una compañía.