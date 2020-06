Manuel Carrasco nos invita a ser felices en el videoclip de ‘Me gusta’

Y aunque por momentos te maldiga Sigues siendo el salvavidas de este torpe corazón Y por más que huyo no resulta El veneno que esparces en mí Me gusta Me gusta

Me gusta tu desplante provocado Me gusta tu desplante provocado Me gusta tu "me voy, pero te llamo" Me gusta tu verdad más testaruda Me gusta ser la fiesta en tu cintura Me gusta tu mirada firme y loca Me gusta cuando de lejos me tocas Me gusta tu "si quieres ya no vuelvo" Me gusta cómo vivo en tu veneno Me gusta tu actitud si vas de killer Me gusta, estás tonta y tú le sigues Me gusta tu "cariño, tú no te metas" Me gusta "yo el león y tú la presa" Me gusta tu verdad sin apellidos Me gusta ver tu nombre con el mío Me gusta tu "no quiero ver a nadie" Me gusta que con un beso me calles

Me gusta cuando te pones valiente

Me gusta que no te conformes siempre

Me gusta fuego y cama en el naufragio

Me gusta yo nadando cual DiCaprio

Me gusta tu "tranquilo, todo llega"

Me gusta mientras te quitas las medias

Me gusta tu locura entre adoquines

Me gusta que la madrugada afine

Me gusta tu "eres mío y no de nadie"

Me gusta, tú eres mía, ya lo sabes

Me gusta que me lleves la contraria

Me gusta que no me bailes el agua

Me gusta que no haga falta un mensaje

Me gusta, yo lo sé y tú lo sabes

Me gusta tu pelea por el mundo

Me gusta que de todo sea el tuyo

Y aunque por momentos te maldiga

Sigues siendo el salvavidas de este torpe corazón

Y por más que huyo no resulta

El veneno que esparces en mí

Me gusta

Y me gusta ver cómo mis pasos te prefieren

Me gusta perder cuando me gana tu osadía

Me gusta tu gesto cuando estalla en rebeldía

Me gusta que me asaltes y te lleves todo

Y quisiera ser la excusa tonta que dispare

Tu pasión guardada, la que no le diste a nadie

El tesoro incierto que te robo cual pirata

Me gusta que me beses y te lleves todo , oh

Y te lleves todo

Y te lleves todo, todo, todo, todo, todo

Me gusta

Me gusta

Me gusta

Me gusta