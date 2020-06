Rauw Alejandro: “Lola Índigo tiene un talento brutal y un gran potencial”

La música latina sigue expandiéndose por todo el mundo, con algunos exponentes como Rauw Alejandro. En tan solo un año, el artista puertorriqueño ha conseguido alzarse como una de las principales figuras del reggaetón con temas como Tattoo, El efecto y más recientemente 4 besos, la explosiva colaboración con Lola Índigo y Lalo Ebratt.

Videoclip oficial de '4 besos'

"Desde España recibo mucho amor. Es el primer país que consume mi música y para mí es un honor. El movimiento del reggaetón sigue creciendo y sigue rompiendo barreras", ha dicho Rauw en una conexión telemática con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Este último año ha sido muy importante para el cantante y, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, quiere seguir cumpliendo con algunos de los planes que tenía a corto plazo, como terminar su nuevo trabajo discográfico. "Me voy a Miami para terminar el álbum. A seguir trabajando. Dentro de lo que se pueda, lo vamos a hacer", ha explicado en el programa de LOS40.

Rauw Alejandro habla de Lola Índigo

Durante la entrevista en LOS40 Global Show, Rauw Alejandro no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar de Lola Índigo.

"Pienso que es un tremendo talento de España. Lalo y ella se acercaron a mí para hablarme de 4 besos y me gustó mucho el tema. Me enamoré y cuando estaba con el tour, a principios de año, nos juntamos para hacer el vídeo. Me divertí muchísimo", ha contado, dedicándole estas bonitas a palabras a Lola índigo: "Tiene un talento brutal. Puede cantar y puede bailar. Tiene un gran potencial".

Si queres ver la entrevista completa de Rauw Alejandro en LOS40 Global Show…¡dale al play!