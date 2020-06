Mario Vaquerizo nos confiesa su próxima operación

Hoy, con la alegría y la energía que le caracteriza, Mario Vaquerizo ha pisado el estudio de Anda Ya con más fuerza que nunca para traernos los mejores retos y juegos, y cómo no, algún que otro cotilleo que nos ha alegrado la mañana.

Nada más sentarse en su silla, nuestro querido Mario ha decidido revelar uno de sus últimos secretos, y es que, llega el verano y con el calorcito, a todos nos entran ganas de quitarnos la camiseta y lucir nuestro torso a la vez que aprovechamos para que coja un buen colorcito. Por eso, nuestro colaborador estrella nos ha confesado que se va a operar.

El artista ha revelado que se va a hacer un pequeño retoque para llegar perfecto a este momento del año. “Me voy a hacer una reducción pectoral, y lo digo así porque la gente piensa que me quiero poner tetas, pero no. Me voy a quitar una grasita que se me ha acumulado en esa zona, algo normal en los hombres que se van cumpliendo años”, ha explicado en directo Mario Vaquerizo.

Con su clásico humor y para no asustar a nadie, el líder de las Nancys Rubias nos ha aclarado que “es una operación de dos horas en la que te sedan al estilo Michael Jackson y después, vuelves divino. Solo es quitar, yo no me pongo plástico por dentro, porque ya lo que me faltaba. Ya tengo bastante con los pómulos, que no son míos. Si me hago algo más sería como RoboCop”.

Nuestro colaborador estrella también ha querido opinar sobre los temas del momento. Respecto a la pelea entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, Mario se ha posicionado en el lado de la tertuliana pero ha asegurado que “son amigos y ese enfrentamiento entre ellos no irá a más”.

Y no podía irse sin decir quiénes son sus favoritas en el concurso de La Casa Fuerte: Leticia Sabater y Yola Berrocal. “Demuestran educación, mucha experiencia y sabiduría en el terreno del show televisivo, los demás gritan demasiado y eso a mí no me gusta”.

Si queréis saber todo lo que ha sucedido durante el programa, ya sabéis lo que tenéis que hacer... ¡Pinchad en el vídeo y os enteraréis de todo!

