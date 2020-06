Robert B. Weide está harto de su propio meme

Uno de los memes con mayor longevidad que aún seguimos viendo en muchas redes sociales tiene que ver con el director Robert B. Weide y su popular secuencia de créditos final de Curb your enthusiasm (una maravillosa comedia, por cierto).

Seguro que en algún momento en vuestros perfiles algún amigo o conocido ha subido un vídeo en el que una situación no termina exactamente como la esperaba su protagonista y se queda con un palmo de narices.

Básicamente en eso se basa Curb your meme, la tendencia que ha convertido el Directed by Robert B. Weide en una de las escenas de crédito más recordadas y más queridas por muchos a la vez que temidas por los que las protagonizan (como le pasó al propio Larry David, origen del meme Curb your meme).

Pero la situación parece que ha llegado a un punto totalmente incontrolable en el que del humor hemos pasado a las locuras. Y la última parece haberla protagonizado un seguidor de la serie que se ha tatuado en la espalda la escena de marras.

Una persona voluntariamente ha decidido llevar un tatuaje en el que se puede ver claramente el Directed by... Ni amor de madre ni caracteres orientales. Y la respuesta del famoso director no se ha hecho esperar: "No, no y no. Por el amor de dios: ¡paradlo!".

Cinco años después, el meme sigue más vivo que nunca. ¿Si tú pudieras, te tatuarías algún meme?