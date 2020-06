Christian Chávez, ex RBD, desata pasiones tras mostrar su ‘six-pack’

Parece que a Christian Chávez le está sentando muy bien el desamor, por lo menos a nivel físico. Se enfrenta a la denuncia de su ex, Maico Kemper, que le acusa de intento de homicidio tras golpearle con una botella de tequila en la cabeza.

Parece el argumento de una telenovela, pero no, es la realidad de un actor que en el plano sentimental no pasa por su mejor momento. “Las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio”, explicó en un vídeo en el que instaba a decir ‘no’ a mantener relaciones de este tipo.

Puede que esa situación le haya llevado a centrarse en su cuerpo y en el ejercicio físico y eso le ha permitido lucir un ‘six pack’ de infarto, de esos que dudas que pueda ser real porque es el sueño de muchos. Habría que revisar su época de RBD para ver si siendo más joven lucía tan bien como ahora a sus 36 años.

Tanta exhibición de cuerpazo le ha valido un aluvión de piropos, aunque también ha habido alguna voz discordante que seguramente movido por la envidia, ha llegado a decir que lo suyo es un abdomen falso y operado.

El amor que no le falta es el de su familia. Fue de lo más emocionante ver el momento en el que pudo conocer a su sobrina, tres meses después de su nacimiento porque la cuarentena no le había permitido reencontrarse con ella. Ahora, presume de ella y no deja de compartir los buenos momentos que pasan juntos.

No es su único amor, esta cuarentena la ha pasado con la buena compañía de su gata. “Ya la tengo cansada, pero me ama 😂”, bromeaba sobre ella en redes. Ya lo decía él: “Algunos nacemos para amar y no ser amados”. Claro que, en esa ocasión hacía referencia a Pato, su personaje en La casa de las flores.

Está claro que pretendientes no le van a faltar.