Videojuegos ‘Made in Spain’: Así es Do not open

Poco a poco y paso a paso. Desde hace años la industria del videojuego en España camina firme de la mano de diversos estudios de desarrollo que quieren convertir su pasión en un negocio floreciente en nuestro país. Cada vez son más los videojuegos Made in Spain y uno de los próximos en llegar será Do not Open.

Este juego desarrollado por el estudio valenciano Quasar Dynamics ha hecho público hoy su primer teaser, que muestra el estado actual del desarrollo y sus intenciones futuras. Se trata de un videojuego de realidad virtual que llegará próximamente a PlayStation VR, y que está siendo realizado con el apoyo de PlayStation Talents y la aceleradora Lanzadera.

Este título de survival horror tiene mecánicas de escape room, donde el protagonista, Michael J. Goreng, un prestigioso zoólogo y epidemiólogo, luchará por escapar de la casa en la que se encuentra atrapado mientras descubre dónde están su mujer e hija. Goreng deberá resolver diversos puzles mientras se enfrenta a escalofriantes fenómenos paranormales.

Cada pesadilla será única, cada habitación te pondrá a prueba, cada enigma te acercará más a la verdad ¿Serás capaz de permanecer cuerdo? DO NOT OPEN. Próximamente en #PS4 @quasarinteract @PlayStationES pic.twitter.com/WPjz2mKN7O — PlayStation Talents (@PSTalents) June 22, 2020

Do not open está concebido con una rejugabilidad alta, de modo que los enigmas y los acontecimientos cambiarán con cada partida y, por tanto, el jugador podrá descubrir diferentes finales con el objetivo de desentrañar toda la historia.

Quasar Interactive nace como spin-off de la empresa Quasar Dynamics, empresa dedicada a la innovación con nuevas tecnologías, entre otras, VR, AR y XR, que decidió volcar todo su conocimiento en una experiencia que perdurará en el recuerdo de los jugadores de tecnología de Realidad Virtual.

Otros juegos Made in Spain

Por si acaso no estás muy puesto en algunos títulos que llevan la firma de desarrolladores españoles, aquí puedes consultar títulos como Effie, InjectionΠ23 o Gris y herramientas como Voiceful Characters para poner voz a los juegos.