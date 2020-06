Así imagina Fran Perea el deseado regreso de ‘Los Serrano’

En Anda Ya nos encanta desayunar acompañados y que todos los andayeros formen parte de los momentos más especiales. Por eso hoy, hemos tenido la suerte de contar con el músico y actor Fran Perea.

El malagueño vuelve a nuestras pantallas, este jueves 25 de junio, con la serie “Kosta” (The Paradise) en Orange TV. Un thriller que se ha rodado entre España y Finlandia, y que cuenta con 8 capítulos que nos va a enganchar desde el minuto uno.

El artista, que nos ha contado todos los secretos de este nuevo proyecto, se mete en la piel de un policía que tiene que investigar unos crímenes en la Costa del Sol. Y como no podía ser de otra forma, esta serie ha sido todo un éxito en Finlandia.

Una de las dificultades de esta serie es que el actor ha tenido que hablar en español, inglés y finés, un idioma que como todos os imagináis no es nada fácil. “Es muy complicado, son muchas vocales y muchas cosas. Tienes que dedicarle a estas escenas muchas más horas de lo normal”, ha revelado el artista.

Antes de su papel en 'Kosta', el actor ya era conocido en Finlandia gracias a su papel en 'Los Serrano'. “Ahora es muy normal hablar de que las series tienen éxito fuera, como 'La Casa de Papel', que triunfan en el extranjero gracias a la ayuda de plataformas como Netflix. Pero en su momento, 'Los Serrano' fue un éxito en muchos países que lo emitían hasta en versión original”.

Además, durante el confinamiento, los seguidores de 'Los Serrano' pudimos ver un reencuentro muy especial de Fran Perea con Belén Rueda y Víctor Elías. El actor no ha querido descartar la posibilidad de la vuelta a las pantallas de la serie, “Estaría bien, yo no diría que no, somos como una familia y nos vamos viendo, solemos reencontrarnos por separado. Pero se podría volver con Resines despertando y descubriendo que todo era realidad"

Fran también ha querido contarnos cómo ha vivido el confinamiento entre música y series. “Lo he llevado bien, estos meses he podido dedicar mucho tiempo a la música y mis guitarras. No me puedo quejar, soy un privilegiado". Si no quieres perderte ni un detalle de la entrevista, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.