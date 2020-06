Tania Llasera, en bikini, envía un aplaudido mensaje: “Paso de medirme y pesarme”

Tania Llasera ya ha empezado la temporada de baño. La presentadora ha inaugurado el verano, como tantas otras caras conocidas, con un posado en bañador en el espejo de su casa. De este modo, Llasera ha querido compartir con sus más de 670 mil seguidores y seguidoras lo bien que se siente con su cuerpo.

Tania ha animado a otras mujeres con esta foto a que se acepten tal y como son, sin darle tanta importancia a las calorías que ingieren y a la barriguita que aparece en ocasiones. Lo ha hecho con varios selfies frente al espejo donde aparece estupenda. Con un bikini granate y negro, la presentadora ha escrito las siguientes palabras:

“En bikini por fin. Posar metiendo tripa como una condenada no está reñido con escribir un libro de recetas o enseñar a nadar a tu hijo Pepe”.

Además, Tania se ha adelantado a algunos de sus haters para aclarar que no ha perdido nada de peso: “Antes de que os pongáis a comentarme, no, no he perdido ni un gramo; de hecho he cogido peso en todo caso. Pero paso de medirme y pesarme, tengo salud y un cuerpo que me sostiene cada día, quiero vivir la vida y disfrutarla, agarrar cada momento con las dos manos”

Para terminar, ha querido compartir una frase a modo de hashtag: “Si no estoy sentada en tu cara no sé porque te interesa mi peso”.

Las palabras de Tania han sido muy aplaudidas por sus seguidores y seguidoras, ¡y es que la presentadora no ha podido ser más clara!

Aun así, parece que algún que otro seguidor no ha captado el mensaje, y uno de ellos le a escrito las siguientes palabras: “Como un tronco, vasta y poco femenina. No tiene apaño”.

De una manera muy elegante, Tania le ha contestado con las siguientes palabras: “Es lo que hay, y me apaño bien. Gracias”.

Una respuesta muy aplaudida por sus seguidores y seguidoras. Y es que no hiere quien quiere, sino quien puede. ¡Bravo Tania!