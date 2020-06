‘El Ministerio del Tiempo’ convierte a Bertín Osborne en Presidente del Gobierno y las redes arden

El Ministerio del Tiempo ha culminado su cuarta temporada en TVE viajando al futuro y mostrando, como ya nos tienen acostumbrados, la originalidad que presentan sus guiones (y guionistas). Una vez más, no ha dejado indiferente a nadie.

El último episodio situaba a la España de 2070 en una dictaura encubierta en una democracia, cuya moneda oficial volvía a ser la peseta y no el euro, un hecho que sorprende al personaje de Julián cuando lo descubre.

¿Cómo ocurre esto? Lola le cuenta que en 2028 el país salió de la Unión Europea, año en que Bertín Osborne era presidente. "Arrasó en las elecciones con su lema Mi patria es la tuya", manifiesta, con una clara referencia al programa que el cantante presenta en Telecinco.

Los seguidores de la serie enseguida compartieron sus reacciones en redes sociales, consiguiendo que Bertín fuera Trending Topic en Twitter. "Todo son risas ahora,, pero no me extrañaría nada lo de Bertin Osborne como dicen en @MdT_TVE #MdT4Final", publicaba @fmayo9; "Bertín Osborne presidente... no sé por qué pero no me sorprendería nada... #MdTFinal", comentaba @FlamencoNooo. Otros, como @littlebeatle09, decían: "El momento Bertín Osborne futuro presidente nos ha afectado a todos psicológicamente".

Muchos ya están pidiendo el cameo del artista en la próxima temporada. ¿Te gustaría?