Ester Expósito nos trae el verano más sensual con su última sesión de fotos

“Es una de las actrices jóvenes con mayor proyección y también, la protagonista de #InStyleJulio. Hemos querido que la conozcas un poco más de cerca. ¿Cuál es su 'temazo' favorito?, ¿la serie que más le ha gustado?, ¿su actriz fetiche?”. Con estas palabras la revista In Style nos anunciaba que Ester Expósito va a ocupar la portada de su número de julio.

Una portada y una sesión de fotos con mucho rojo, el color de la pasión, la que levanta esta joven actriz en todo el mundo desde que se convirtiera en Carla en Élite. Ella misma ha compartido una de las fotos más sensuales de las que le ha hecho Javier Biosca.

La cabecera, además, ha compartido un vídeo en el que da respuesta a alguna de esas preguntas y que nos muestra cómo fue esa sesión de fotos con mucha agua, bañador y verano. Y, además nos ha permitido conocer algunas curiosidades.

En cuanto a la música: “¿Canción favorita? No lo sé. La verdad es que cada semana tengo una. Pero hoy, mientras me nos estábamos preparando para el shooting he puesto Like a prayer, de Madonna, que me ha recordado a cuando en las discotecas, antes de cerrar, la ponían como despedida. Creo que es una canción atemporal y yo creo que siempre que la oiga me voy a venir arriba”.

Si hay que hablar de series, se queda con Big Little Lies y en cuanto a actrices que admira: “Te puedo decir mil, Meryl Streep, Nicole Kidman… pero tengo pasión por Bárbara Lennie”.

Reconoce que estos meses de confinamiento han sido duros para todos, pero especialmente con mucha ansiedad: “Otra gente le ha dado tiempo a relajarse o ha sido un momento de desconexión, pero yo lo he pasado bastante mal porque ha sido un cambio muy drástico en mi vida, un parón de golpe en el ritmo frenético que llevaba y yo no puedo estar sin hacer nada”.

Ahora que estamos viviendo una nueva normalidad ha vuelto al trabajo y esa ansiedad se ha rebajado. Pero se ha quedado con una lección aprendida: “El típico carpe diem que yo llevaba a rajatabla antes incluso de todo esto. Soy como de no desperdiciar ni un segundo de mi vida”.

También ha hablado de su último tatuaje de gato porque se siente mucho como ellos y hasta ha compartido un truco de maquillaje: “Hay muchos trucos, pero a lo mejor con ese y poco más consigues una buena cara fresca, pero sin que se note mucho que vas maquillada. El iluminador utilizarlo en el lagrimal, que el ojo, como que te lo despierta, te da luz Y también en la puntita de la nariz que te la afila un poco”.

La actriz está de vuelta al trabajo y eso quiere decir que la vamos a ver mucho.