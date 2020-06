Rosalía, Bad Bunny o Anuel AA, entre las predicciones a canción del verano de Spotify

Cada verano tiene banda sonora propia y el de 2020 no será excepción por mucho que sea un verano diferente. Por eso, Spotify ha seleccionado sus predicciones a canciones del verano 2020 en España y a nivel global. Y curiosamente Rosalía, Bad Bunny y Anuel AA marcarán tendencia tanto en España como en el mundo.

Este año el mapa sonoro del verano en España tendrá sonido español y latinoamericano. Al menos, eso muestran las canciones que no paran de sonar coincidiendo con la llegada del verano. Los ritmos más actuales y el español en sus diferentes acentos están presentes en la mayoría de los temas más populares en estos momentos.

Los usuarios de España en Spotify realizan su primera parada del verano en Puerto Rico, y lo hacen escuchando canciones de la isla caribeña que ya acumulan millones de reproducciones en la plataforma, como Safaera, de Bad Bunny con Jowell and Randy y Ñengo Flow; La Jeepeta (Remix), de Nio García, Anuel AA, Myke Towers con Brray y Juanka, y El Manual, de Anuel AA. Otros temas latinos populares en España son Tusa, de Karol G con Nicki Minaj, y PAM, de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa.

Además, este verano la música de artistas locales seguirá siendo protagonista en España. Algunas de las canciones españolas más escuchadas son Se iluminaba, de Fred de Palma con Ana Mena; TKN, la colaboración de Rosalía con Travis Scott; Mil Tequilas, de Chema Rivas; Hola, Nena, de Nyno Vargas con Omar Montes, y Pa toda la vida, de Don Patricio con Mozart La Para.

Predicciones para la canción del verano en el resto del mundo

A nivel global, Rosalía, una de las artistas españolas más internacionales, sonará en todo el mundo con su canción TKN, junto a Travis Scott como también lo harán Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, y Hasta Que Dios Diga, de Anuel AA junto al propio Bad Bunny. Además, durante el periodo estival nos acompañarán canciones como Rockstar, de DaBaby con Roddy Rich; Savage Remix, de Megan The Stallion con Beyoncé; Rain on Me, de Lady Gaga con Ariana Grande y Watermelon Sugar, de Harry Styles.

Spotify ha seleccionado estos temas de entre un amplio catálogo de géneros en base a diferentes factores, como el número de reproducciones, la progresión de las canciones en la plataforma y las estimaciones del equipo editorial.