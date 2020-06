Sony presentará dos nuevas cámaras este verano.

Por el viento viajan rumores y han llegado hasta ‘SonyAlphaRumors’ los rumores que queríamos leer.

La sustituta de la A7sII, una de las mejores cámaras del catálogo de Sony con claro enfoque a la grabación de video, será presentada a mediadas del próximo mes de Julio (finales, si la cosa se moviera), poco tiempo después de que Canon lance su nueva ‘R5’, también con potentes prestaciones para la grabación de video.

Aparentemente, Sony quiere ver las cartas de Canon sobre la mesa (se mostrarán el 9 de Julio) y tomar posiciones con su nueva A7sIII (o IV, según les de por numerar) en términos de precio y marketing.

Supuestamente, la nueva A7S de Sony podría grabar, al menos, a 120 frames en resolución 4K, partiendo de una resolución nativa de 4.6K si finalmente equipa el sensor de 15.3 Megapixels del que hablan los rumores, capaz de dividir cada uno de sus pixeles en cuatro, para grabar en HDR.

Si esta información no falla, la cámara de Sony no centraría la jugada en resoluciones 8k como la de Canon, y buscaría más alcanzar la excelencia en formato 4K, que es lo que pide el momento, aunque no lo más indicado para los que trabajan el video profesional.

Pero los rumores no terminan ahí; Sony tiene en la ‘recámara’ una segunda cámara de formato full-frame para presentar este verano. De momento conocida en la rumorología como la A5, esta cámara sería la nueva ‘opción de entrada’ al mundo de las cámaras de formato completo de Sony.

Estos rumores llegan de fuentes muy fiables, las mismas que acertaron con la recién lanzada ZV-1 y con toda la información anticipada del 20mm 1.8, uno de los últimos objetivos de Sony lanzados al mercado.

Ambas cámaras han sido registradas en Japón bajo los códigos WW271448 y WW850128. La primera de ellas como cámara "de gama alta"; de la segunda sólo sabe que tendrá montura E y formato completo para el sensor, pero menos prestaciones que todas las conocidas de su familia.