¡Hablamos con el creador del tatuaje de Fernando Simón!

En los últimos tiempos, cada vez es más común ver a personas con tatuajes, sobre todo en verano, cuando llevamos menos ropa y es el momento idóneo para lucir esas creaciones que el resto del año han estado escondidos. Algunos son discretos, otros parecen obras de arte y hay otros que, son auténticos dramitas.

Y es que, es muy común que, por una broma o por gustos un tanto curiosos, haya tatuajes que para algunos son auténticas joyas y otros alucinen. Para conocer en primera persona a un experto en este tema, y con muchas historias que contar, hemos hablado con Nacho Frías, tatuador del estudio Noble Art de Valencia.

Quizás por su nombre no os suene, pero si os decimos que es el autor del primer tatuaje de Fernando Simón, ahora ya sabéis de quién estamos hablando. Este experto tatuador ha protagonizado una historia durante la desescalada que recordará toda su vida.

El cliente, que quiere mantenerse en el anonimato, se estaba tatuando el brazo entero y mientras hablaba con Nacho decidió hacerse algo que fuera un recuerdo de estos meses tan duros. Al tatuador se le ocurrió que qué mejor que la cara de Fernando Simón en el muslo con un tamaño aproximado de 20 centímetros. Al cliente le encantó la idea y apoyó esta propuesta.

Por si tener la cara del entrañable Director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, no es suficiente, al tatuaje también le acompaña un texto que no deja lugar a dudas, “fucking master” .

Para terminar este trabajo, Nacho Frías necesitó nada más y nada menos que 9 horas y el joven pagó encantado 800 euros por esta obra de arte. Además, el tatuador nos ha contado que este no ha sido su obra más loca, “ya normalizamos todo, lo vemos todo muy normal pero si me pongo a pensar, he tatuado la cara de Karlos Arguiñano a una persona porque el chef le transmitía muy buen rollo”.

Si queréis escuchar la entrevista completa, y saber qué tatuaje único tiene nuestra presentadora Cristina Boscá, ya sabéis lo que tenéis que hacer… ¡Pinchad en el vídeo y os enteréis de todo!

