Britney Spears, a la comunidad LGBTQI: “Me habéis dado las mejores noches de mi vida"

De Britney Spears se pueden discutir muchas cosas pero lo incuestionable es que durante varias décadas ha sido un icono para público de todas las edades, géneros o identidades sexuales. Y la Princesa del Pop siempre ha estado muy orgullosa de ello.

Y una prueba más la hemos tenido estos días a través de sus redes sociales donde ha dejado un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad LGBTQI cuyo impacto habla por sí solo: más de 120.000 interacciones y casi 2 millones de reproducciones.

"Happy Pride Month 🌈🌈🌈🌈 !!!! I love my LGBTQ+ fans so much …. you all bring me so much joy and I am proud to support you ❤️🧡💛💚💙💜 !!!! PS Sam …… 🤫🤫🙄😂😜💋 !!!!" ("Feliz Mes del Orgullo. Quiero muchísimo a mis fans LGBTQ+... Todos vosotros me traéis tanta alegría y estoy muy orgullosa de apoyaros") escribió Britney Spears en su perfil oficial.

En el vídeo de apenas 20 segundos de duración, la Princesa del Pop tiene también palabras de reconocimiento hacia sus fans. "Le ponéis pasión y corazón a todo lo que hacéis. Gracias a vosotros he disfrutado de algunas de las mejores noches de mi vida. Os quiero tanto que duele".

Happy Pride Month 🌈🌈🌈🌈 !!!! I love my LGBTQ+ fans so much …. you all bring me so much joy and I am proud to support you ❤️🧡💛💚💙💜 !!!! PS Sam …… 🤫🤫🙄😂😜💋 !!!! pic.twitter.com/5JbbzWqn7W — Britney Spears (@britneyspears) June 23, 2020

Quizá el discurso de Britney se podía haber prolongado algo más en el tiempo pero justo en ese momento la voz, probablemente de su pareja, se cuela en su vídeo: "Cariño, cállate". Dulzura y genio. ¿Quién le discute la realeza?