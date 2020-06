Maggie Civantos celebra San Juan con un precioso desnudo artístico

Maggie Civantos acaba de cerrar una etapa, despidiéndose definitivamente del personaje que la catapultó a la fama: el de Maca en Vis a Vis. Este mes de junio, el spin off de la serie, Vis a Vis: El Oasis ponía punto y final en FOX.

Pues bien, ahora la actriz ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram que recuerda mucho a los desiertos que aparecen en la última temporada de la serie. La joven aparece totalmente desnuda luciendo un collar estilo tribal en el cuello y con el pelo totalmente rosa. En una arenosa duna, Maggie mira a cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maggie Civantos (@maggiecivantos) el 24 Jun, 2020 a las 9:55 PDT

Es la foto que ha elegido la intérprete para celebrar el día de San Juan, tal y como ha escrito junto al post: “Through the fire . El día de San Juan. Happy witches 💓” (A través del fuego. El día de San Juan. Felices brujas). La foto ha sumado más de 300 mil me gusta en menos de 24 horas. ¡Nada mal!

La fotografía está hecha por Remy Tortosa, un prestigioso fotógrafo francés que tiene una mirada propia con el objetivo de la cámara. ¡Y en el resultado de la foto está!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Remy Tortosa (@remytortosa) el 24 Jun, 2020 a las 9:58 PDT

“Muy orgulloso de mostrarte mi último trabajo con un equipo fantástico. Pronto mostraré más”, ha escrito el fotógrafo junto a otra de las imágenes de la sesión donde aparece Maggie en un primer plano en blanco y negro.