Mónica Naranjo a Broncano y Jorge Ponce tras cantar el tema central de ‘Dirty Dancing’: “¿Estáis sordos?”

“Salgo un poco decepcionada”. Es una de las frases que pronunció Mónica Naranjo durante su paso por La Resistencia. Pero ya se sabe que descontextualizar una frase puede llevarnos a equívoco.

Lo dijo, sí, pero también acabó su paso por el programa con un discurso que muchos querrían que lo hubiera dicho por ellos: “Realmente no sabía a qué iba a venir esta tarde. Os veo y digo, ‘es una forma bastante peculiar de hacer televisión… es guay, porque te sientas aquí y sientes que estás rodeada de dos colegas tomándote unas cervezas en la terraza de un bar y mola mucho. Pero ya que he estado aquí y he sentido las vibraciones de este plató, tengo que decir que sois cojonudos”.

Y entre medias, llegó con la idea de presentar su nuevo trabajo que regaló en formato vinilo a David Broncano que tuvo la osadía de jugar con él, tirarlo al suelo sin querer, y estropearlo. Después ella hizo una mención a La isla de las tentaciones y Broncano le preguntó si había sido concursante de ese reality.

Y, por si todo esto fuera poco, Mónica tuvo que hacer de coach y juzgar una de las peores actuaciones que, seguramente, haya tenido que presenciar en toda su larga trayectoria. Jorge Ponce y Broncano competían para ver quién cantaba mejor I had the time of my life, el tema central de Dirty Dancing.

“¿Estáis sordos, tenéis algún tipo de problema auditivo?”, fue la primera pregunta que se le ocurrió a la cantante. “¿En Operación Triunfo decías esas cosas?”, le preguntó el presentador. “No, decía cosas peores. Habéis cantado como almejas. Esto me ha aburrido. Hacéis esto en plan de cachondeo, pero la música es algo muy serio”, añadía ella.

Cuando la entrevista iba llegando a su fin, Mónica empezó a sacar conclusiones: “No te has preparado mi entrevista, has roto mi disco, pretendes que juzgue una actuación de mierda…lo siento David, este amor tuyo y mío es imposible”.

Que conste que también hablaron de la música de Mónica, pero no de la nueva sino de uno de sus éxitos del 97, Desátame. “Me lo envió una muchacha del pueblo, que éramos medio novietes, yo tenía 13 años y me envió un casete con Desátame”, le contó Broncano. “Eso es que se lo estabas haciendo pasar mal, no le hacías caso. Como dicen en México, no la pelabas”, le expetó Mónica.

“Sí la pelaba, sí. Pero imagínate, con 12 o 13 años que te manden ‘desátame, apriétame más fuerte’ era como, ‘pero, ¿qué es esto?’. No sabía si me excitaba, me ponía triste… no entendía de qué iba”, contestó él.

Y poco más de sobre las canciones de Mónica que, por lo menos, se echó unas risas.