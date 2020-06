Jorge Javier Vázquez desvela que ha recibido amenazas: “En el vídeo se me disparaba”

La política se ha convertido en un tema recurrente en Sálvame, o más bien en un tema por el que discuten más fervientemente que cuando hablan de corazón. Los enfrentamientos entre los presentadores y colaboradores por pensar diferente están a la orden del día y algunos ya han derivado en episodios desagradables.

Este miércoles, Sálvame siguió dando bombo a la fuerte pelea que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en Sábado Deluxe. El Rey del Cortijo y la Princesa del Pueblo ya han limado asperezas, pero él todavía tiene varios frentes abiertos.

El presentador discutió hace varias semanas con Antonio Montero, llegando a decir que "este programa es de rojos y maricones". Pues durante la tarde del miércoles, Vázquez desveló que a raíz de ese rifirrafe recibió amenazas muy graves en redes sociales.

"El 1 y el 3 de mayo, dos días diferentes, tuve que ir a la Policía para denunciar dos vídeos en los que a mí se me aparecía asesinando con una escopeta utilizando imágenes de Sálvame", dijo Jorge Javier. "En cuanto se me disparaba con un arma de fuego y se me veía tirado en el suelo aparecía una multitud aplaudiendo con una bandera de España enfervorizada".

Sin duda, una desagradable episodio que el presentador de Sálvame ya ha puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes.