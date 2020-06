El deseo que Maite Galdeano pide a Sofía Suescun: “Me da algo”

Leticia Sabater y Yola Berrocal han protagonizado una de las escenas más divertidas de La Casa Fuerte. Las concursantes han creado un consultorio donde puedes hablar con cualquier persona, "incluso del más allá", bajo el lema "Leti y Yola, llame usted que nunca estará sola". Un call center que Maite Galdeano no quiso desaprovechar nada más enterarse y a través de la cual pudo "hablar" con su hija Sofía.

"Sofía cariño, bonita, mi amor, cariño. Estoy encantada de la vida cariño. No me quiero ir, me he hecho unas amigas increíbles, ya era hora porque amigas en Madrid no tenía", le decía la de Pamplona a su hija. Pero esto lo es lo único que le ha contado, pues ha querido aprovechar para soltar alguna que otra pullita a Kiko Jiménez, el chico de Sofía, con quien ha vivido confinada hasta la entrada del reality.

"¿Qué dice Kiko? ¿Qué no tengo gracia? Me parece fatal nena. Tú verás lo que haces con él. Yo me voy a ir con vosotros a vivir, si se tiene que ir alguien que se pire él", se imaginaba la concursantes -porque recordemos que nada de esta conversación era real-.

Aun así, quiso hacerle una petición a su hija: "Espero que no esté embarazada porque me da algo", deseaba a sus compañeras. ¿Lo habrá visto Sofía?