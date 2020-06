La colaboración de Lady Gaga y Ariana Grande, aspirante a entrar en lista

Es una de las colaboraciones de más relumbrón de los últimos tiempos: la que forman Lady Gaga y Ariana Grande, dos mujeres poderosas, superestrellas ambas, que han tenido a bien unirse para grabar Rain on me. El single, muy bailable y con ese sonido de sintetizadores retro que ha vuelto a recuperar vigencia, está incluido en Chromatica, el nuevo álbum de Gaga, otro de cuyos temas, Stupid love, está actualmente en lista (#12), por lo que la Germanotta podría hacer doblete.

La acogida de este dúo no ha podido ser mejor: entró directamente al número uno de los singles más vendidos en Estados Unidos, convirtiéndose así en el quinto en la carrera de Gaga y el cuarto en la de Ariana. También ha llegado a lo más alto en el Reino Unido. El vídeo de la canción está dirigido por el cineasta Robert Rodríguez, responsable de películas como Desperado (1995), Spy kids (2001) o Sin city (2005). En apenas un mes, el clip ya suma más de 123 millones de reproducciones. Si quieres que Rain on me entre en el chart, apoya su candidatura con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!