Los videoclips de Taylor Swift, Leiva, Bad Bunny, Ana Guerra y otros artistas que celebran la diversidad

La semana del Orgullo es una fecha muy importante para muchas personas que forman parte del colectivo LGTBI. Algunas aprovechan para liberarse y mostrarse, por fin, cómo son realmente, sin tapujos ni prejuicios; mientras que a otras les sirve para darse cuenta de que no están solas aunque decidan no dar el paso (por miedo, inseguridad o los motivos que sean).

Aunque es un periodo que debe reivinidarse todo el año, desde LOS40 hemos querido recopilar algunos videoclips que celebran la diversidad afectivo-sexual, un gesto que a simple vista puede parecer nimio, pero cuya visibilidad normaliza otras formas de amar y de relacionarnos.

Vanesa Martín - De tus ojos by Carlos Jean

Vanesa Martín y Adriana Ugarte viven esta bonita historia de amor que surge de un flechazo en una tienda de vinilos. "Que no se asuste nadie si nos miran y ven que nos miramos diferente", recita la cantante, dando a entender que el hecho de que dos mujeres se gusten y se enamoren es algo completamente normal y natural.

Troye Sivan (ft. Betty Who) - Heaven

En este vídeo musical, Troye Sivan intercala fotogramas de sí mismo abrazando a su pareja con imágenes de archivo de personas que han luchado por sus derechos como personas que pertenecen al movimiento LGTBI. La canción habla de dejar de fingir y de sentirse libre, sin importar si consigues el cielo o no. Ser gay forma parte de su identidad y de su existencia, y prefiere renunciar al reino de los cielos que perder ese lado de él.

Halsey - Ghost

Halsey ha dejado claro desde el inicio de su carrera que es bisexual. Con este videoclip, la artista cuenta una historia de amor imposible entre dos chicas, clandestina, de la que solo quedan recuerdos. En la intro se puede escuchar una voz japonesa que dice: "Si miras atrás al pasado que tuviste con ella, ya había empezado a desaparecer antes de que te dieras cuenta. Quizá ella nunca existió".

Bad Bunny (ft. Sech) - Ignorantes

Las historias de amor también pueden acabar en desamor, un tema muy recurrente en Bad Bunny. El vídeo musical muestra diferentes representaciones del amor romántico, alternando momentos en pareja y otros en la más absoluta soledad.

Ana Guerra - Bajito

Javi Ambrossi y Javi Calvo, Dulceida y Alba Paul, Miguel Diosdado y Antonia Payeras... Este videoclip de Ana Guerra no puede ser más oda a la libertad sexual. Besos y más besos, y un mensaje claro: acuéstate con quien quieras siempre que sea consentido.

Manel Navarro - Voulez-vous danser?

Dos parejas de adolescentes que descubren el amor y el sexo desde una posición que irradia felicidad. Eso es lo que Manel Navarro quería plasmar con esta canción: dejar a un lado la racionalidad para centrarse en la pasión. No importa con quién ni con cuántos, tan solo ser feliz.

Taylor Swift - You Need to Calm Down

"Shade never made anybody less gay", dice Taylor Swift en esta canción, un himno en contra del odio y la discriminación que recibe la gente del colectivo cada día. También menciona a GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), una organización sin ánimo de lucro dedicada al activismo LGBT que se se dedica a "promover imágenes veraces y objetivas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en los medios de comunicación para eliminar la homofobia y la discriminación basada en la identidad de género y orientación sexual". En este videoclip, la cantante se rodea de distinstas personalidades que pertenecen al colectivo, como Laverne Cox (OITNB) , Billy Porter (Pose), Hannah Hart (YouTube), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) y un largo etc.

Residente - Antes que el mundo se acabe

Grabado en plena cuarentena, los rostros conocidos de Ricky Martin y su marido Jwan Yosef, entre otros, comparten muestras de amor y afecto de parejas alrededor de todo el mundo para este vídeo de Residente.

Hayley Kiyoko (ft. Kehlani) - What I need

El principio de este vídeo musical muestra a Kehlani marchándose de casa para siempre porque su madre no acepta quién es ni su relación con Hayley Kiyoko, la cual va mucho más allá que una simple amistad.

Leiva - No te preocupes por mí

Un sinfín de interpretaciones han surgido de este videoclip de Leiva (solo hay que leer los comentarios en YouTube). Lo que tenemos claro es que cuenta el flechazo de amor intenso entre dos chicas en un vagón de metro."No te preocupes por mí", dice una de ellas, mientras la otra actúa temerosa de que le hagan daño.



Alba Reig y María Peláe - No me mires así

Porque el amor también se puede expresar y manifestar de forma sutil. Aquí, María Peláe y Alba (Sweet California) se lanzan miradas cómplices de un lado a otro de la mesa al ritmo de este tema que canta al amor libre con la boca llena.

Harry Styles - Lights Up

Harry Styles lanza la pregunta clave: "¿Sabes quién eres?" Esta canción invita dar ese paso de valentía que te lleve a la luz, a liberarte y a mostrarte como eres. Cuando te atrevas a hacerlo, te aceptarás y no querrás volver atrás. El británico se rodea tanto de chicos como de chicas para simbolizar eso.