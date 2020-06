Fani (‘La Casa Fuerte’): “He tenido que robar para dar de comer a mi hijo”

Cuando concursas en un reality, te evades de la realidad que hay en el exterior. Esto ha acabado pasando factura a Fani Carbajo en La Casa Fuerte. En los platós, estaban circulando acusaciones que apuntaban a que la joven había ejercido la prostitución, y Jorge Javier Vázquez le ha querido informar al respecto.

"Creemos que debes ser consciente de una información que se está contando sobre ti en algunos platós de televisión. Debes estar al tanto y tener la oportunidad de desmentirlo o de contar lo que tú quieras", señaló el presentador. Y sí, aprovechó la ocasión para desmentirlo.

"O sea Jorge me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Peo yo no trabaje allí. Yo por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los catorce años y nunca me ha faltado dinero para comer. Si me hubiera faltado no hubiera dudado en pedírselo a mi familia", explicó Fani en relación a las declaraciones de su tía Raquel. Aunque eso no fue todo lo que contó.

Para Fani, la vida no le ha sido un camino lleno de rosas. "Si yo he tenido que robar para dar de comer a mi hijo porque su padre lo he hecho, y no se me cae la cara de vergüenza, pero nunca me he prostituido", confesó.

La exconcursante de La Isla de las Tentaciones lo tiene claro: ahora vive feliz con su novio y su hijo, y tomará medidas legales contra todo aquel/aquella que la acuse de informaciones falsas.