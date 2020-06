Miss Caffeina selecciona sus canciones para la semana con temas de Tove Lo, Ed Sheeran o Rosalía

Su nombre viene de una canción de Buenas Noches Rose. Su último disco es Oh Long Johnson, y han colaborado junto a La Casa Azul y Javiera Mena en el temazo Cola de Pez, en La Vida Que Me Das de Siloé, o en la versión en castellano del Heroes de Bowie donde reivindican junto a nombres como el de La Bien Querida o Mikel Erentxun a los verdaderos héroes de esta pandemia con fines solidarios.

Toni, Álvaro, Sergio y Alberto son Miss Caffeina, y tras las sesiones de cuarentena que nos han ido brindando, lanzan una nueva versión de Reina, con una colaboración muy especial, la de Rozalén, que se fraguó tras cantar “voy a liberarme, voy a dejar de odiarte” junto a ella en el programa de La2, Un País Para Escucharlo; ha pasado de un espectacular escenario improvisado a una versión de estudio que estará disponible en todas las plataformas a partir de hoy. Este verano, tocará gira unplugged, con fechas acústicas por las circunstancias que les llevarán por buena parte del país. Una fecha sin duda especial será aquella en que compartirán con Varry Brava (junto a ellos emprendieron también la gira Dancetería) e Izal en La Riviera , dentro de un ciclo donde lo recaudado será para los técnicos, músicos y personal de gira que se han visto afectados por la crisis que sufre el sector a raíz de la emergencia sanitaria. La solidaridad ha estado muy presente y Alberto también ha grabado junto a Coque Malla y Shuarma de Elefantes la canción Momentos, para recaudar fondos destinados a la Complutense y su investigación en la lucha contra el temido coronavirus.

He aquí el videoclip de Reina junto a Rozalén, que se ha estrenado hoy, y sus sugerencias musicales para los próximos siete días.

LAS RECOMENDACIONES DE MISS CAFFEINA

Lauv & Troye Sivan - I'm so Tired. "Dos de los artistas jóvenes y más destacados de la escena pop electrónica internacional con mucho gusto para el minimalismo."

Ed Sheeran & Khalid- Beautiful People. "Khalid, con tan sólo 20 años, ya cuenta con una personalidad y un gusto musical apabullante, uno de mis artistas favoritos de este pasado año; mío y de todo el mundo que entre en su trabajo, como es el caso de Ed Sheeran en su sencillo Beautiful People."

Michael Kiwanuka feat Tom Misch - Money. "Con sólo 24 años, Tom Misch se ha convertido en un icono del nuevo soul y en esta canción saca la parte más bailable de Michael Kiwanuka con una producción rompepistas."

Taylor Swift - Lover. "Nunca he sido muy de Taylor porque me parecía que le faltaba algo en comparación con las estrellas pop de los 90, pero con esta canción me ha convencido y me he dado cuenta de que es una compositora increíble."

Kim Petras- There will be blood. "Escuché esta canción en televisión y corrí a buscarla en internet porque me parece la mezcla perfecta de electrónica, pop y melodía épica. Luego cuando descubrí la historia de esta artista me gustó aún más."

Rosalía - De aquí no sales. "La Rosalía de los hits urban me gusta mucho, pero me quedo con la que está más cerca de Bjork de que de Bad Bunny. Esta canción y todo El Mal Querer me parece un monumento."

Tove Lo & Kylie - Really don't like u. "Soy fan de Kylie de toda la vida y desde que conocí la música de Tove Lo he fantaseado con el momento en el que colaborasen, así que no me puede gustar y encajar más está maravillosa canción de electropop."

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Bienvenidos a mi casa, de Mastodonte. Así es cómo se hace en la Casa Mastodonte. Asier Exteandía y Enrico Barbaro están de vuelta y en plena transfiguración.

Pelota, de Khruangbin. Siguen ofreciéndonos otro temazo para la colección. Venga, esos coros.

Murphy´s Law de Róisín Murphy. No sabemos qué pasará mañana, así que hagamos caso a Róisín Murphy cuando era la voz cantante en Moloko y nos recordaba que "El momento es ahora". Y hagámosle caso también si sigue montándose estas performances en casa.

The Craft, de Belako. El autotour de Belako empezó ayer en Madrid. Los vascos girarán por autocines en una de las vueltas más originales y adaptadas a la nueva normalidad.

Corazón astral, de Javiera Mena. Javiera estrena nuevo single. Javiera estrena nuevo himno.

Alma de Oro, de Xoel López. Junto a Ede, nos presentaba así el adelanto de su nuevo disco.

Cyberpet, de Putochinomaricón, eurosanto y Rakky Ripper. Putochinomaricón no para. También podemos escucharle en el remix de A Otro Lado, de Natalia Lacunza.