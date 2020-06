Rauw Alejandro lanza el video de ‘Algo mágico’, una canción para ‘alguien especial’

Cuando tú no está' en mi cama

Ma', yo me desespero

Solo despertar a tu lado

E' lo único que yo deseo, yeh-yeh

Hoy tuve que llamarte (Yeah)

Esto que tú me haces sentir

Sigo buscando las palabra'

Pa' poderlo describir (Yah)

Es algo mágico (Uh)

Que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh

Todo comenzó algo casual con momentos eróticos

Ahora el estado de mi corazón es crítico (Wuh; ey)

Ya no es tan solo su físico (No)

Es algo mágico

Que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh (Hipnotizó-oh)

Todo comenzó algo casual con momentos eróticos

Ahora el estado de mi corazón es crítico (Uh-uh)

Ya no es tan solo su físico

Baby, ¿cuándo vuelvo a verte? (Ey)

Otra vez tenerte (Uh)

Pero esta ve' no me suelte' (Ih-ih)

Que el momento nos dure pa' siempre, yeah (Yah)

Cuando el reloj marque las doce, eh (Ih)

Te veo en el sitio que ya conoce', eh (Wuh-uh)

Pa' mostártelo en to'a las pose-es (Yah)

Lo que me hace' a mi corazón, ma', tú lo hace-es (Wuh-uh)

Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí

No lo pude evitar, me enamoré de ti

Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí

Y de tu boquita me enamoré

Es algo mágico (Mágico)

Que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh (Ay, ay, ay)

Todo comenzó algo casual con momentos eróticos

Ahora el estado de mi corazón es crítico (Wuh-uh)

Ya no es tan solo su físico

Es algo mágico

Que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh (Ah-ah-ah)

Todo comenzó algo casual con momentos eróticos

Ahora el estado de mi corazón es crítico (Wuh-uh)

Ya no es tan solo su físico, eh (Eh-eh)

Si sientes lo mismo que yo (Que yo)

Toma mi mano, lejos vámonos (Lejos vámonos)

Si tú no quieres algo más conmigo, yo no te obligo

Pero recuerda que, eh (Eh-eh)

Cuando tú no está' en mi cama (Uh)

Ma', yo me desespero (Uh-uh)

Solo despertar a tu lado (Eh)

E' lo único que yo deseo, yeh-yeh (Uh)

Hoy tuve que llamarte (Eh)

Esto que tú me haces sentir (Oh-oh)

Sigo buscando las palabra'

Pa' poderlo describir

Es algo mágico (Oh-oh-oh)

Que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh (Uh-uh)

Todo comenzó algo casual con momentos eróticos

Ahora el estado de mi corazón es crítico (Woh)

Ya no es tan solo su físico (Wuh