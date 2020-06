BTS lanza el vídeo de ‘Stay Gold’: mira la letra

Oh-oh-oh, woah, oh

In a world where you feel cold

You gotta stay gold, oh, baby (Yeah)



Miwaku teki na moon light

Koyoi mo nemuranai

Tsukiakari o tayori ni

Kimi no moto e hide and seek

Kokoro e to shinobikonde kimi no majika

Chikazuku no sa itsunomanika

Kegare o shiranai na

Sono hitomi wa daiya

Donna hōseki yori mo beautiful

Nan do mo mihoreteshimau hodo

Kimi kara me hanasenai no more



Tokei no hari sae

Ugoki o tomeru yo

Oh-oh, let it glow, woah-oh-oh



(Stay gold) Yume no naka demo

(Stay gold) Sagashiateru yo

(Stay gold, gold) Kimi ni furetakute

(Stay gold) Kimi no subete ni

(Stay gold) Kokoro hikarete

(Stay gold) Te ni iretakute



Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

Itsu made mo forever gold



Kizukarenai yōni

Chikazuiteku slowly

Yokokusuru yo baby mu bōbi na

Kimi o yasashiku

Itadaku no sa

Kimi no fukai tokoro now



Takanaru omoi wa

Kodō o hayameru

Oh-oh, let it show, woah-oh-oh



(Stay gold) Kimi sae ireba

(Stay gold) Nani mo iranai

(Stay gold, gold) Dakishimetakute

(Stay gold) Ai wa hatenaku

(Stay gold) Hikari o hanatsu

(Stay gold) Donna hoshi yori mo



Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

Itsu made mo forever gold



Just close your eyes

Nani mo iwanai

I'll steal your heart

Mahō no yōni

Kiseki nara boku ga miseteageru, yeah

Sono te o dashite



(Stay gold) Yume no naka demo

(Stay gold) Sagashiteru yo

(Stay gold, gold) ((Oh, oh, oh, oh-oh)) Kimi ni furetakute (Woo, ooh, ooh, ooh)

((Stay gold)) (Woo, ooh, ooh, ah-ah-ah) [Kimi no subete ni]

((Stay gold)) (Stay gold) [Kokoro hikarete]

((Stay gold)) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Oh-oh, te ni iretakute



Nozoki mi suru moonlight

Koyoi nemurasenai

Nigirishimeta sono te o

Hanashitaku wa nai yo

Stay gold

Ooh-ooh, yeah-eh