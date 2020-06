Lennis Rodríguez y Juan Magán lanzan ‘Cucu’, su nuevo single: mira el vídeo y la letra

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby

Ya cumpliste tu misión y no entra en discusión,

tú me sacas de control, oh baby

Yo no sé lo que tienes tú que me pone media cucú,

que se joda to' con esa actitud (Oeee)

Yo no sé lo que tienes tú que me pone medio cucú,

que se joda to' con esa actitud (Oeee)

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby

Ay! No sé lo que me pasa, me toca, me mira y me pone mal

Si nos vamos pa' la playa pa' punta cana en la orilla del mar

Si bailamos una bachata merengue una salsa o un mombathom

Con una piña colada bailando al ritmo de esta canción (Oeee, Oeee)

Y lo que más me gustan son tus besos

que me saben a fresa y Brugal

Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar

Yo no sé lo que tienes tú que me pone media cucú,

que se joda to' con esa actitud (Oeee)

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby

Y si tu quieres vamos pal' rio

En un ranchito que hay escondio'

Chocolate por si hay frío

Tu mojada al laito mio

Rayito de sol que por la mañana

Se me mete por mi ventana

Ese eres tú, ese eres tú

Ay ayyyyy!

Y lo que más me gustan son tus besos

que me saben a fresa y Brugal

Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar

Yo no sé lo que tienes tú que me pone medio cucú,

que se joda to' con esa actitud (Oeee)

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby

Me robaste el corazón, me robaste el corazón,

me robaste el corazón, oh baby