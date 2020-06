Angy: El topless que su madre no veía necesario

Hace unos días, Angy publicó una foto con sus amigas en la playa. Con la sensibilidad que hay en estos momentos con el tema del coronavirus no faltó quién le echara en cara la falta de distancia de seguridad. Y ahí se inició el debate pese a que ella respondió rápidamente dándole la razón, “pero cuando vamos a comer o tomar algo a la terraza estamos igual. No sé. No sé cómo hacerlo bien. Hago lo posible. Son mis amigas de toda la vida”.

Explicaciones que no parecieron suficientes y ella continuó con sus justificaciones: “Te aseguro que el confinamiento lo he respetado, y que no hay que bajar la guardia ahora mismo, pero ni lo he pensado al subir la foto. No lo estamos haciendo bien, pero es que tampoco puedo obsesionarme. Claro que he pensado en toda la gente que ha fallecido, pero si ya no estamos en estado de alarma, se puede viajar y mirando a mi alrededor ayer en la playa o tomando algo, nadie lo respetábamos".

Y no lo dejaba ahí porque en esta nueva normalidad nos topamos con muchas contradicciones: "Y claro, cómo te bebes una cerveza con mascarilla? Y hay distancia con otras mesas ... pero en la tuya propia no. No te dicen que vayas a una terraza o a la playa solo con miembros de tu misma familia, y cuando te tomas una Coca Cola o estás comiendo no llevamos mascarilla. Está claro que la mayoría de personas no estamos haciéndolo bien, pero porque es muy difícil hacerlo perfecto todo el tiempo. Igual lo mejor sería habernos confinado un tiempo más... y está claro que vida normal no se va a poder hacer hasta que haya vacuna. No sé, son muchas contradicciones”.

Hay mucha gente en la misma tesitura que ella. El caso es que ha seguido disfrutando de su tiempo en la playa. Incluso se ha atrevido con un topless en blanco y negro en el que solo se le ve la mitad del rostro. Eso sí, con las medidas adecuadas para superar la censura de Instagram.

“Las vergüenzas. (Le he preguntado a mi madre que le parece esta foto... que no hace falta que la suba dice... jajajaja)”, escribía junto a la imagen que no ha recibido más que piropos. “Anginas”, comentaba su amiga Andrea Duro.