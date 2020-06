Susi Caramelo: “Me he dado cuenta de que soy una reportera de la hostia”

Entrevistar a Susi Caramelo es una experiencia (casi) religiosa. No sabes lo que te vas a encontrar, pero sabes con seguridad que te vas a echar unas risas. Yo me las eché, es inevitable. La tía tiene mucha gracia y mucho desparpajo. Sobre todo ahora que está en la cresta de la ola. Y es que la humorista, que consiguió con un micrófono ser la sensación de cualquier photocall, sigue siendo la niña bonita de Movistar. Ahora estrena nuevo programa que, como Ana Rosa Quintana, lleva su nombre.

"Se barajaron varios nombres y Caramelo fue el último que decidimos. Teníamos algunos muy chulos, pero la gente me reconoce por Caramelo. Es mi seña de identidad", me dijo Susi de un programa que arranca este domingo 28 de junio con un capítulo especial dedicado al orgullo LGTBI+. "Caramelo es el programa de mi vida. Es lo que yo quería hacer. Movistar me dijo: '¿qué quieres hacer? ¿Quieres un plató?’. Les dije que no, que llevaba 3 meses confinada y quería callejear que es lo que me gusta".

En Orgullo Caramelo, Susi, que pensaba que le iban ofrecer dar el pregón, se embarca en una nueva aventura televisiva en la que mostrará todas esas cualidades que la convierten en el año pasado en la revelación de la pequeña pantalla. "Soy muy buena haciendo stand-up. Tengo muchas tablas en el escenario. Me gusta mucho el directo, por eso cuando me veis en los reportajes me veis tan suelta”, me explicó. "Lo que se me da mejor es interactuar con la gente y vacilar".

Y añadió: "Lo de reportera era una cosa que siempre había querido hacer. Intuía que se me iba a dar bien y ahora me encanta. Soy muy buena en stand-up, pero me he dado cuenta que soy una reportera de la hostia".

Pero no solo me habló de su "libro". Susi Caramelo también me contó que estaba soltera, incluso me tiró un poco los trastos, lo cual se lo agradeceré toda la vida, aunque nuestro amor sea imposible. También hablamos de cómo ha vivido eso de ser un fenómeno viral, siempre en el boca a boca de todo el mundo.

Si quieres ver la entrevista completa a Susi Caramelo…¡dale al play!