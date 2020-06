Tus apretones te pueden hacer 9.000 euros más rico

Hay temas que por mucho que intentemos evitar acaban saliendo en alguna reunión familiar, en una quedada de amigos o incluso durante una comida de trabajo. Aunque a algunos les sorprenda e intenten escapar de ese momento tan incomodo, otros, están deseando, y en toda su salsa cada vez que se mencionan… Hablamos del mundo de la caca, como leéis.

Un tema que genera tanto interés, por todo lo que puede contar sobre nuestra salud y nuestras costumbres, que es sujeto de estudio en todo el planeta. Hasta tal punto que se ofrecen miles de euros solo por analizar nuestra materia.

Por ejemplo, y para que veáis que es totalmente cierto, hace solo unos días una importante compañía estadounidense de bidés, que está aprovechando el tirón que ha tenido durante la cuarentena, ha lanzado una oferta que consiste en hacer nuestras necesidades durante tres meses, y hacer comentarios sobre ese momento, ¿el sueldo? nada más ni nada menos que 10.000 dólares. Sería algo como ser un crítico de nuestras propias heces.

Y es que quien no le ha dado vueltas en su cabeza y comentado alguna vez estos momentos en los que ya sea por nervios, por una mala digestión, o porque el cuerpo es muy caprichoso, sucede la temida: incontinencia fecal. Es decir, esos momentos en los que necesitas hacer tus necesidades y no te puedes aguantar, no hay nada que se interponga.

Como sabemos que este es un tema que triunfa, hemos pedido a nuestros oyentes que nos cuenten los momentos más incómodos que han vivido por necesitar un baño y estar demasiado lejos de casa. Esos momentos en los que no han tenido más remedio que evacuar de forma urgente. Y como era de esperar, la pregunta que hemos lanzado a nuestros andayeros, no ha tardado en surgir efecto, como un buen laxante.

Entre las historias escatológicas tenemos la dramática detención de Juan de Málaga. Este oyente fue parado en un control de la Guardia Civil con tan mala suerte de que no podía más, y acabó pidiendo a los agentes unos pañuelos para poder limpiarse. Ya podéis imaginar la escena, mientras registraban el coche él estaba detrás de un árbol.

Mercedes de Cantabria tampoco se quede atrás, justo antes de entrar a trabajar, a primera hora de la mañana, le entró un apretón tremendo y no le quedó otra que meterse en un bar. Si hubiese llegado, se quedaría en un susto, pero no. La pobre no pudo llegar al aseo y acabó tirando su ropa interior. Por suerte, o por desgracia para los que lo han vivido, esta no es la única historia... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

