Scream 5 llegará mucho antes de lo que esperábamos

En 2021 habrán pasado 25 años desde que Wes Craven dirigió Scream, icono del cine slasher en la que un asesino despiadado, un hombre camuflado bajo una terrorífica máscara de fantasma, se dedicaba a apuñalar a unas víctimas jóvenes y algo torpes. Entre ellas, una debutante Drew Barrymore que después se convertiría en una superestrella de Hollywood.

Craven falleció en 2015, dejando desolada a una enorme legión de fans que se criaron con sus películas de terror. Fue justo cuatro años después de firmar la última entrega de la franquicia Scream, bautizada en inglés como Scre4m. Este título, algo infravalorado pero que funcionó muy bien tanto como secuela como sátira de la propia saga, demostró que a pesar de su elevada edad (72 años en 2011) el maestro del terror seguía en plena forma.

Ahora que el director de Pesadilla en Elm Street y Las colinas tienen ojos no está, no sabemos qué ocurrirá con la quinta parte de la saga, principalmente porque no tenemos demasiadas referencias de sus nuevos directores, Matt Bettinelli-Oplin y Tyler Gillet (Noche de bodas, V/H/S), así que es difícil predecir si el "relanzamiento" que pretende hacer Paramount Pictures estará a la altura de sus predecesoras.

Según ha podido saber Variety, Scream 5 se grabará a lo largo del verano y el otoño de 2020 (si el coronavirus lo permite) y será lanzada en cines a lo largo de 2021 coincidiendo con el 25 aniversario del inicio de la franquicia.

La fecha está confirmada pero no su reparto: aún se desconoce si Neve Campbell o Courteney Cox volverán a encarnar a aquellas heroínas eternamente perseguidas por Ghostface, aunque David Arquette (Dewey) sí que ha firmado para su retorno.

¿Conseguirá Scream 5 engrosar los más de 600 millones de dólares que ha recaudado durante las últimas dos décadas?